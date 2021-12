Breves: Deportivas

LEONCITOS CAMPEONES

La Selección Masculina Junior de Hóckey sobre Césped conquistó el Mundial Sib 21 que se disputó en India después de vencer 4-2 en la final a Alemania con goles de Lautaro Domene (3) y Franco Agostini. Así, el equipo argentino logró así su segundo título masculino en la historia de la categoría después del logrado en Rotterdam, hace 16 años.

ARGENTINA, SEXTO PUESTO

El domingo concluyeron los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollaron en Cali durante dos semanas y Argentina culminó en el sexto puesto del medallero tras lograr 19 preseas de oro, 22 de plata y 32 de bronce. Las últimas doradas fueron conseguidas por Candela Espinosa (Esgrima – Sable); Lucila Maldonado y Valentina Podestá (Trampolín syncro); Marcos Quiroga (Windsurf); y Luciana Moyano (singles femenino). El máximo ganador fue Brasil, que terminó con 59 oros, 49 platas y 55 bronces. Detrás se ubicaron Colombia (48-34-63), Estados Unidos (47-29-38), México (46-78-48) y Cuba (29-19-22).

WERNER BICAMPEÓN

El entrerriano Mariano Werner (Ford) volvió a coronarse campeón del Turismo Carretera, repitiendo el título logrado en 2020. Y lo consiguió con sufrimiento, porque en la última carrera, disputada en el circuito San Juan Villicum llegó en 9º lugar y dependió de que Mauricio Lambiris (Ford) no ganara la carrera, algo que no sucedió por la irrupción de Germán Todino (Torino), quien privó al uruguayo del triunfo que necesitaba para coronarse (fue el que más punto sumó en la Copa de Oro, pero no ganó a lo largo de la temporada).

FINAL CALIENTE

La temporada 2021 de la Fórmula 1 promete un final apasionante: Lewis Hamilton y Max Verstappen llegan igualados en puntos a la última fecha, que se disputará el fin de semana en Abu Dhabi. En la carrera del pasado domingo, en Arabia Saudita, el británico se quedó con la victoria después de varios encontronazos con el neerlandés, que terminó segundo a pesar de una penalización de diez segundos que recibió al finalizar la prueba. El hombre de Mercedes busca su octavo título, mientras el de Red Bull va por su primera corona.

RUSIA CAMPEÓN

El equipo ruso se coronó campeón de la Copa Davis después que Daniil Medvedev y Andrey Rublev vencieran, respectivamente, a los croatas Marin Cilic y Borna Goyo en la serie disputada en Madrid. En tanto, de cara a la edición 2022 de la competencia, el sorteo determinó que Argentina deberá enfrentarse a República Checa por un lugar en la etapa final.