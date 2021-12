El arquero de Puerto Nuevo fue la figura en la serie contra Sportivo Barracas, pero ya tiene puesta la cabeza en la definición con Centro Español: "Tenemos que estar más atentos que nunca". Con sufrimiento, pero con un arquero que estuvo a la altura de las circunstancias, Puerto Nuevo eliminó el pasado sábado a Sportivo Barracas en definición por penales y se clasificó a la final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Será frente a Centro Español, rival ante el que buscará revancha de la final perdida con Liniers semanas atrás. "Estamos muy contentos. En un club tan humilde, donde tantas cosas se hacen a pulmón, poder llegar a un lugar de privilegio como es una final nos da mucha alegría y le agradecemos a Dios por esta segunda oportunidad. Detrás de esto hay mucho esfuerzo de jugadores, dirigentes e hinchas que buscan lo mejor para el club", resalta Javier Balbuena, la figura de la serie ante el Arrabalero (tanto en la ida como en la vuelta) y el héroes de la definición por penales (contuvo dos remates). "Estoy pasando un proceso difícil, pero confío en Dios que todo va a pasar. Y poder brindarles esa seguridad a mis compañeros, darles confianza, fue devolverles todo el apoyo que me han brindado en este tiempo", señaló el guardameta respecto a su sobresaliente actuación en diálogo con LAD. Balbuena emergió en un momento muy difícil, porque el duelo ante Sportivo Barracas era muy difícil para el Portuario desde lo anímico, teniendo en cuenta que días antes había perdido la final por el primer ascenso. "Esta serie era una prueba de carácter para nosotros, para mostrar la personalidad del equipo. Creo que mostramos hambre y tuvimos ambición para aprovechar esta segunda oportunidad en busca del objetivo que tenemos todos. Muchos dicen que los equipos que pierden la final por el primer ascenso después no logran sobrevivir en el Reducido por una cuestión anímica, pero este equipo tuvo autocrítica y ha demostrado unión para salir adelante", expresó el arquero en ese sentido. "Contra Sportivo Barracas no jugamos bien en nuestra cancha, porque no somos un equipo de aguantar el resultado. Pero aprendimos que podemos ganar sin jugar bien, aunque no buscamos eso. Nuestra idea es jugar bien, porque tenemos con qué hacerlo. Y ahora se nos viene una final en la que tenemos que jugar bien para tener más chances de ganar", redondeó Balbuena respecto a la actuación del equipo del pasado sábado, cuando no pudo sostener la ventaja conseguida en el partido de ida. Ahora, a los dirigidos por Gastón Dearmas se les viene Centro Español, que estará disputando la primera final de su historia. Y luego de vencer en semifinales a Defensores de Cambaceres, uno de los grandes candidatos de la divisional (solo había perdido un partido en toda la temporada). "No, no nos sorprendió", asegura Balbuena respecto a la clasificación del Gallego para la final. "Esta categoría te enseña a respetar a todos los equipos. Porque detrás de cada equipo hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y Centro Español, desde hace varios años, viene haciendo muy buenas temporadas y en algún momento se le iba a dar. En la final están los dos equipos que tenían que estar", agregó. Así, el arquero estará frente a frente a su último equipo antes de arribar al barrio Don Francisco: "En Centro he pasado tres años muy lindos y también he jugado Reducidos. Me quedan muchas cosas buenas de mi paso por ese club, sobre todo en el aspecto humano. Así que para mí será un partido muy especial". Mientras tanto, el plantel de Puerto Nuevo retornó ayer a los entrenamientos, ya pensando en el partido de ida frente al Gallego, que se jugaría el domingo en cancha de Ituzaingó. "Las finales, como lo hemos aprendido con Liniers, se definen por detalles: el mínimo error puede ser determinante. Ya estamos laburando en los detalles para poder estar al cien por cien en esta final. Tenemos que estar más atentos que nunca", cierra Balbuena, con la tranquilidad de haber sido puntal del equipo en la semifinal, pero con la ilusión de aprovechar esta segunda oportunidad y festejar junto al pueblo Auriazul ese ansiado ascenso a la Primera C.



EL PORTUARIO VOLVIÓ AYER A LOS ENTRENAMIENTOS: "SE NOS VIENE UNA FINAL EN LA QUE TENEMOS QUE JUGAR BIEN PARA TENER MÁS CHANCES DE GANAR", ASEGURA BALBUENA (FOTO: MARCELA LUNA).