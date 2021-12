En la vecina ciudad se coronó la categoría 2010, que le ganó la final por penales a Defensores Unidos. Y en Vicente López, los Sub 12 se coronaron campeones. El pasado fin de semana, las categorías infantiles de Villa Dálmine cerraron sus participaciones en los torneos se organiza la Liga Zarateña de Fútbol y la Liga Deportiva (LIDE) de Vicente López. Y los chicos Violetas lograron dos títulos y dos subcampeonatos. En el certamen de la vecina ciudad, la categoría 2010 se coronó campeona al superar en la final a Defensores Unidos. Después de igualar 0-0 en el tiempo regular, la definición por penales favoreció 8-7 a Villa Dálmine. En tanto, en Vicente López, los Sub 12 gritaron campeones luego de vencer 3-2 a Centro Galicia en la última fecha. Los goles Violeta fueron autoría de Thiago Diaz, Lucas Medina y Máximo Machena. En la Liga Deportiva (LIDE), además, Villa Dálmine obtuvo dos subcampeonatos, conseguidos por las categorías Sub 14 (le ganó 3-0 a Centro Galicia en la última fecha con un triplete de Patricio Zimmermann) y Sub 16 (goleó 6-1 a Galicia con tantos de Máximo González, Marcos Pérez, Jarol González, Matheo Domaine, Mateo Dusac Domínguez y Nicolás Sanabria). De esta manera, el fútbol infanto-juvenil de la institución Violeta cerró un año que, tras la pandemia, lo vio partícipe de múltiples campeonatos, incluyendo también los Torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

EN VICENTE LÓPEZ FESTEJARON LOS SUB 12.





LA CATEGORÍA 2010, CAMPEONA EN LA LIGA ZARATEÑA LA 2008, PREMIADA EN AFA La Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) distinguió a los campeones del Torneo Infantil 2021. Y en esa ceremonia estuvo presente Villa Dálmine, gracias al campeonato obtenido por la Categoría 2008. En representación del plantel estuvieron los jugadores Nicolás Crotto y Ramiro Castiñeira junto al entrenador Orlando Javier Filiosi.

LA COPA EN BUENAS MANOS: LOS JUGADORES NICOLÁS CROTTO Y RAMIRO CASTIÑEIRA RECIBIERON EL TROFEO JUNTO AL ENTRENADOR JAVIER FILIOSI.