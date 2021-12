Queda por confirmar al mejor cuarto de las zonas de cinco equipos. Esa definición se dará mañana en cancha de La Josefa, donde se cerrará la fase inicial del certamen. El pasado domingo se completó una nueva jornada del "Torneo 90 Años" de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Y de esa manera quedaron definidos 15 de los 16 clasificados a los Octavos de Final. Ahora, solo resta conocer al mejor cuarto de los grupos de cinco equipos, boleto que se determinará mañana miércoles en cancha de La Josefa, donde se jugará la última fecha de las Zonas D y E. Al mismo tiempo, esa última jornada definirá también las posiciones finales de esos grupos y de esa manera se conformarán todos los cruces de los Octavos de Final (por el momento solo hay tres confirmados). Mientras tanto, la situación de cada una de los zonas es la siguiente: ZONA A Otamendi goleó 4-1 a San Cayetano y, de esa manera, cerró la fase de inicial con puntaje perfecto. Los goles del Tricolor fueron convertidos por Mariano González (2), Marcelo González y Pablo Flores, mientras Braian Cardozo anotó para el Sanca, que quedó eliminado y jugará el próximo campeonato en la Primera B. En tanto, el segundo puesto de este grupo quedó para San Jacinto, que le ganó 2-1 a Del Pino con goles de Javier Córdoba y Valentín Ramos (para Del Pino marcó Iván Torres). Entonces, las posiciones finales de esta Zona A son: 1) Otamendi, 9 puntos; 2) San Jacinto, 6 puntos; 3) Del Pino, 3 puntos; 4) San Cayetano, sin puntos. ZONA B En la última fecha de este grupo, La Josefa no solo ganó, sino que consiguió los goles necesarios para quedarse con el primer puesto: venció 4-0 a Barrio Urquiza con tantos de Daniel Canale (2), Lucas Quiroga y Agustín Martínez. Así, superó por diferencia de gol (+7 contra +6) a Barrio Lubo, que derrotó 1-0 a Santa Lucía con una conquista de Ariel De Oliveira. Santa Lucía sostuvo la tercera posición y jugará los Octavos de Final, mientras Urquiza no pudo sumar puntos y el año próximo competirá en la Primera B. Las posiciones finales fueron: 1) La Josefa, 7 puntos (+7); 2) Barrio Lubo, 7 puntos (+6); 3) Santa Lucía, 3 puntos; 4) Barrio Urquiza, sin puntos. ZONA C Este grupo ya se había definido el pasado sábado 27 de noviembre. Los clasificados a Octavos de Final son San Luciano (5 puntos), Lechuga (4 puntos y +1 de diferencia de gol) y Villanueva (4 puntos y -1). En cambio, Mega Juniors (3 puntos) terminó sorpresivamente en la última posición y quedó eliminado del certamen. ZONA D La fecha de este grupo también había comenzado el sábado 27 de noviembre con la goleada 4-0 de Las Campanas sobre Leones Azules con goles de Enzo Ramallo (3) y Rodrigo Barrios. De esa manera, el vigente bicampeón se aseguró el primer puesto. Y el domingo, El Junior le ganó 4-0 a Las Praderas (tantos de Nery Carabajal -2-, Facundo Dearmas y Ramón Maidana) y definirá el segundo puesto mano a mano con Albizola, que quedó libre (ambos ya quedaron clasificados a Octavos de Final) En tanto, Leones Azules y Las Praderas también jugarán mano a mano por el cuarto puesto. Si empatan, ambos quedarán eliminados. Y en caso de haber un ganador, ese equipo podría acceder a los Octavos de Final si su balance es mejor que el cuarto de la Zona E. Por el momento, las posiciones de este grupo son: 1) Las Campanas, 12 puntos; 2) El Junior, 6 puntos (+4); 3) Albizola, 6 puntos (0); 4) Leones Azules, sin puntos (-6); 5) Las Praderas, sin puntos (-9). La última fecha se jugará mañana miércoles en cancha de La Josefa: Albizola vs El Junior (10.00) y Leones Azules vs Las Praderas (16.00). ZONA E Defensores de La Esperanza goleó 6-2 a Norte FC y se aseguró la primera posición. Los goles del Verdinegro los marcaron Javier Tejera (2), Federico Godoy (2), Emiliano Servin y Joel Cerrudo, mientras Rubén Alegre marcó para Norte. Y si el Defe pudo asegurarse el primer puesto fue porque Desamparados sorprendió a San Felipe: le ganó 3-2 y quedó a un paso de quedarse con el segundo puesto. Franco Villegas, Paul González y Enzo García anotaron para los de Villanueva, mientras Braian Pérez y Jonathan Nauberg lo hicieron para el Aurinegro, que más allá del resultado desfavorable también sacó boleto para los Octavos de Final. Con estos resultados, las posiciones de la Zona E quedaron de la siguiente manera: 1) Defensores de La Esperanza, 10 puntos; 2) Desamparados, 6 puntos; 3) Deportivo San Felipe, 4 puntos; 4) Norte, 3 puntos; 5) Las Palmas, sin puntos. La última fecha del grupo se jugará mañana miércoles en cancha de La Josefa y tendrá los siguientes enfrentamientos: Norte vs San Felipe (12.00) y Desamparados vs Las Palmas (14.00). OCTAVOS DE FINAL Si bien ya hay 15 equipos clasificados, resta todavía confirmar las posiciones finales de las zonas de cinco, por lo que apenas tres cruces de Octavos de Final ya están conformados: Las Campanas (1º Zona D) vs Del Pino (3º Zona A), Defensores de la Esperanza (1º Zona E) vs Santa Lucía (3º Zona B) y La Josefa (1º Zona B) vs Villanueva (3º Zona C). Los restantes cinco cruces se definirán mañana miércoles, una vez que se completen las Zonas D y E.

DEFENSORES DE LA ESPERANZA VENCIÓ 6-2 A NORTE, GANÓ LA ZONA E Y EN OCTAVOS DE FINAL SE MEDIRÁ CON SANTA LUCÍA. TRFA: Las Campanas recibe hoy a SAT Este martes, Atlético Las Campanas realizará su última presentación como local del Torneo Regional Federal Amateur 2021/22: desde las 17.00 horas recibirá la visita de Social Atlético Televisión (SAT) en el estadio de Villa Dálmine. El conjunto de nuestra ciudad, que ya no tiene chances de avanzar a la próxima fase, buscará sus primeros puntos en el certamen. Mientras SAT está obligado a ganar para seguir con vida, aunque no depende de sí mismo. Es que el pasado domingo, Sportivo Baradero lo venció 2-1 en Moreno. De esa manera, el Lobo aseguró su clasificación a la siguiente etapa, mientras Deportivo Metalúrgico (que le había ganado por 10-3 a Las Campanas) quedó muy bien perfilado para acompañarlo a la próxima instancia. Actualmente, las posiciones de esta Zona 3 de la Región Pampeana Norte se encuentra de la siguiente manera: 1) Sportivo Baradero, 10 puntos; 2) Deportivo Metalúrgico, 9 puntos; 3) Social Atlético Televisión, 4 puntos; 4) Atlético Las Campanas, sin puntos.