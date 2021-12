BOCA CLASIFICADO En el cierre de la 24ª y anteúltima fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional se dieron los siguientes resultados: Gimnasia (LP) 4-4 Estudiantes (LP), Independiente 1-1 San Lorenzo, River Plate 2-3 Defensa y Justicia, Aldosivi 3-2 Argentinos Juniors y Newells 0-0 Banfield. Con estos marcadores, Boca Juniors quedó clasificado a la próxima Copa Libertadores junto a River Plate, Vélez Sarsfield, Talleres, Colón y Estudiantes (LP). En tanto, Defensa y Justicia, Lanús, Independiente y Banfield tienen boleto asegurado para la Copa Sudamericana. Los dos pases restantes se definirán entre Racing Club (50), Rosario Central (50), Unión (50), Gimnasia (50), Argentinos (48) y Huracán (48).



NUEVO PRESIDENTE El candidato oficialista por Filosofía River, Jorge Brito, fue electo como nuevo presidente del club de Núñez al sacar el 70,7% de los votos en los comicios que se realizaron el fin de semana. De esta manera, Brito sucederá a Rodolfo D´Onofrio, cuya gestión comenzó en diciembre de 2013 y acumula 14 títulos en el fútbol profesional. SIN DIFERENCIAS Ayer comenzaron las semifinales del Reducido de la Primera Nacional y ambas series arrancaron con sendos empates: en Isidro Casanova, Almirante Brown y Barracas Central igualaron 0-0; mientras en Caballito, Ferro y Quilmes empataron 1-1. VOLVIÓ CHACO FOR EVER En la Final del Reducido del Torneo Federal A, Chaco For Ever venció 1-0 a Gimnasia y Tiro de Salta con gol de Enzo Díaz, de penal. Así, después de más de 20 años, el conjunto chaqueño retorna a la segunda división del fútbol argentino. Su última participación fue en el antiguo Nacional B, en 1998. Una década antes, en 1989, se había coronado campeón y había logrado el ascenso a la Primera División, donde estuvo dos años. COLE VS SACA La final de la Primera B Metropolitana por el segundo ascenso a la Primera Nacional será entre Colegiales y Sacachispas. El conjunto de Munro le ganó 1-0 a Los Andes la revancha y, luego, se impuso 3-1 en la definición por penales. En tanto, el Lila de Villa Soldati venció 1-0 a J.J. Urquiza y venció 2-1 en el global de la serie. XENEIZES CAMPEONAS Con cuatro goles de Yamila Rodríguez y uno de Fabiana Vallejos, Boca Juniors venció 5-2 a UAI Urquiza y se coronó campeón del Torneo Clausura de la Primera A Femenina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Así, las Xeneizes se clasificaron a la Copa Libertadores y se tomaron revancha de la final perdida en el Apertura ante San Lorenzo, contra el que disputará la final de la temporada. CHAMPIONS LEAGUE Hoy se cerrarán las primeras cuatro zonas de la fase inicial. En el Grupo A está todo definido: Manchester City (visita a Leipzig) será 1º y el PSG (local ante Brujas) terminará como su escolta. En el Grupo B, Liverpool (15 puntos) tiene el primer puesto asegurado, pero será parte de la definición, porque visita a Milan (4 puntos), mientras Porto (5) y Atlético Madrid (4) juegan en Portugal. En el Grupo C, el clasificado Ajax (15) recibe a Sporting Lisboa (9 y +4), al tiempo que Borussia Dortmund (6 y -6) está obligado a golear a Besiktas (0) y a esperar una derrota del conjunto portugués. Y en el Grupo D, Real Madrid (12) enfrentará a Inter (10) como local en el duelo que definirá quién queda primero y quién segundo.