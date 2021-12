El HCD aprobó el Presupuesto 2022

Fue con 11 votos positivos del oficialismo; 5 negativos y 4 abstenciones. Los Proyectos de Ordenanza Fiscal e Impositiva recibieron media sanción, y deberán ser refrendados en Asamblea de Mayores Contribuyentes el próximo 22 de diciembre. En la primera sesión de prórroga que se desarrolló este martes, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) aprobó el Presupuesto General de Gastos para el 2022 y la ordenanza complementaria. Se trata de una programación de recursos de $7.770.448.410 en el cual las mayores partidas son para secretarías de Salud; Desarrollo Social, Educación y Cultura; Prevención Ciudadana; y Planeamiento, Espacio Público y Descentralización. Según explicaron desde el bloque oficialista, "ésta es una previsión de ingresos que busca seguir fortaleciendo al Hospital Municipal San José y los centros periféricos en los barrios así como la seguridad ciudadana. Esto incluirá sumar más recursos para la adquisición de nuevas cámaras y monitoristas". En cuanto a las áreas de Planeamiento, Espacio Público y Descentralización, se los dotará de recursos para continuar encarando en los distintos puntos de la ciudad obras de infraestructura transformadora. La ordenanza aprobada, también contempla un presupuesto de $99 millones para el Honorable Concejo Deliberante (HCD). El presupuesto contó con el voto afirmativo de los 11 concejales oficialistas, mientras que los concejales del PJ - Frente de Todos Soledad Calle, Marco Colella, Stella Giroldi, Rubén Romano y Oscar Trujillo votaron negativo; al tiempo que Norberto Bonolla y Rosa Funes (Evolución Radical) y Romina Carrizo y José Insausti (PJ - Frente de Todos) se abstuvieron. Bajo la última sesión presidida por la radical Romina Buzzini, el cuerpo también dio media sanción a la ordenanza preparatoria fiscal e impositiva, que se terminará de aprobar en una Asamblea de Mayores Contribuyentes el próximo miércoles 22 de diciembre. Además, los concejales aprobaron como de todo el cuerpo una resolución que declara de interés legislativo el libro escrito por el profesor Andrés Suardini "La Unión Cívica Radical en Campana" - Datos eleccionarios y síntesis de obras de las intendencias radicales (1909-1995). Al principio de la sesión de prórroga, los ediles del cuerpo dedicaron sentidas palabras de reconocimiento a los concejales que finalizan su mandato, en particular a Carlos Cazador, quien se retira tras 28 años ininterrumpidos de trayectoria en el HCD de Campana. Sin embargo, no faltaron los cruces y fuertes intercambios de opinión frente al tratamiento tanto del Presupuesto, como las Fiscal e Impositiva, además de la cesión con cargo de dos calles al parque PyME que un grupo inversor encabezado por el empresario Juan Sajnín desarrolla sobre la ruta 6. Uno de los momentos de mayor voltaje tuvo lugar durante el tratamiento del Presupuesto. El concejal Marco Colella propuso un cuarto intermedio con la finalidad de parlamentar y así considerar la posibilidad de generar un incremento en los recursos destinados a los sueldos de los empleados municipales. La moción no fue avalada por el bloque oficialista, lo cual generó protestas a viva voz por parte de un grupo de empleados que se encontraban presentes en el recinto. Así como ese mismo martes se dio a publicidad que concejal entrante y ex Director de Zoonosis Gonzalo Brutti presidirá el HCD en el próximo período legislativo (ver página 5); también trascendió que el ex Director de Tránsito y concejal entrante Alejandro Barja será el nuevo presidente del bloque de Juntos, sucediendo así a Carlos Cazador. Hoy jueves a las 10 horas, tendrá lugar la sesión preparatoria en la cual se elegirán formalmente las nuevas autoridades del HCD, quienes asumirán el próximo viernes 10 de diciembre por la mañana.

FUE LA ÚLTIMA SESIÓN CON LA CONFORMACIÓN 2019-21 DEL CUERPO LEGISLATIVO.





AYER SE DESARROLLÓ LA PRIMERA DE LAS DOS SESIONES DE PRÓRROGA ACORDADAS PARA ESTE MES.





TRABAJADORES MUNICIPALES LLEVARON SUS RECLAMOS AL SALÓN BLANCO.





