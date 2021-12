Ayer se cerraron las Zonas D y E y, así, concluyó la primera fase del "Torneo 90 Años". Leones Azules goleó a Las Praderas y se quedó con el último boleto a los playoffs que comienzan el sábado. La fase de grupos del "Torneo 90 Años" de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol concluyó ayer con la definición de las Zonas D y E. Y fue Leones Azules el que se quedó con el último boleto a los playoffs. De esa manera quedaron conformados los ocho cruces de los Octavos de Final que se disputarán el sábado. En la Zona D, Albizola le ganó 1-0 a El Junior y abrochó el segundo puesto, mientras Leones Azules goleó 5-1 a Atlético Las Praderas y se transformó en el mejor cuarto, superando a Norte FC por apenas dos goles de diferencia. Las posiciones finales de esta Zona D quedaron de la siguiente manera: 1) Atlético Las Campanas, 12 puntos; 2) Albizola, 9 puntos; 3) El Junior, 6 puntos; 4) Leones Azules, 3 puntos (-2 de diferencia de gol); 5) Atlético Las Praderas, sin puntos. En tanto, en la Zona E, Norte FC cayó 2-1 ante San Felipe y quedó condenado por la goleada de Leones Azules. Mientras Desamparados extendió su buen momento y vapuleó 9-1 a Las Palmas. Con estos resultados, la Zona E terminó con las siguientes posiciones: 1) Defensores de La Esperanza, 10 puntos; 2) Desamparados, 9 puntos; 3) San Felipe, 7 puntos; 4) Norte FC, 3 puntos (-4); 5) Las Palmas, sin puntos. OCTAVOS DE FINAL El ordenamiento de las Zonas D y determinó los siguientes cruces de Octavos de Final: Cruce 1: Otamendi FC vs Leones Azules (sábado 12.30, en cancha de Otamendi) Cruce 2: Lechuga FC vs San Felipe (sábado 14.30 en cancha de La Josefa) Cruce 3: Las Campanas vs Del Pino (sábado 10.30 en cancha de Otamendi). Cruce 4: Barrio Lubo vs Desamparados (sábado 12.30 en cancha de La Josefa). Cruce 5: Defensores de La Esperanza vs Santa Lucía (sábado 16.30 en cancha de Otamendi). Cruce 6: San Luciano vs El Junior (sábado 10.30 en cancha de La Josefa). Cruce 7: San Jacinto vs Albizola (sábado 14.30 en cancha de Otamendi). Cruce 8: La Josefa vs Villanueva (sábado 16.30 en cancha de La Josefa). En Cuartos de Final se enfrentarán luego los ganadores de los cruces 1-2, 3-4, 5-6 y 7-8.

