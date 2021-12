La radio FM Santa María celebró sus 25 años al aire

"Siempre digo que hay que buscar la preparación para asumir un compromiso de estar al frente de un medio de comunicación masivo, en este caso al frente de un micrófono", expresa Gastón Molina, su director. Este miércoles 8 de diciembre Fm Santa María 91.3 mhz, la radio perteneciente al Obispado de Zárate-Campana cumplió 25 años al aire. Desde fines de 1996 difunde una programación de interés general, con la cobertura de los acontecimientos que se destacan en la zona, ya sea periodísticos, deportivos, y musicales. En el marco de los festejos y en el Día de la Virgen María, primero se realizó a las 8 de la mañana una Misa de Acción de Gracias en la Catedral Santa Florentina presidida por el Obispo Monseñor Pedro María Laxague. Participaron también el padre Fernando Crevatín y padre Rodrigo Golán. Luego de 9 a 12 hubo una programación especial, en vivo desde los estudios, con invitados especiales. Haciendo un balance su director Gastón Molina resalta; "siempre apuntamos al respeto, a la profesionalidad, a trabajar seriamente, no serios, por ser triste y amargado, sino tomar con responsabilidad y compromiso la actividad". "Uno siempre quiere mejorar y progresar tratando de cumplir con el objetivo que tuvimos cuando empezamos con la radio: estar cerca de la gente, ser una compañía cuando alguien está solo, ser un oído para escuchar a alguien que lo necesita, o ser un nexo y encontrar una solución a un problema. Por ahí pasa el servicio de esta radio". La pandemia afectó a todos los rubros y Gastón no es ajeno a esa situación "el 2020 y el comienzo del 2021 se sufrió mucho, como persona y como comunicadores/periodistas. Si bien la radio no se detuvo tuvimos que adaptarnos a la virtualidad". Desde el 2007 la radio puede ser escuchada desde cualquier rincón del planeta. Existe la App desde el celular: Santa Maria fm o a través de la página web: www.santamariafm.com.ar Cuentan con un sistema de automatización que permite seguir e incluso trabajar a distancia. "Tuvimos que adaptar el mensaje y el contenido, se brindó el servicio de otra manera, por ahí no era tan continuo como se hace ahora con las noticias en vivo". Los primeros pasos de Gastón referidos al mundo de la radio fueron con sus amigos cuando tenía 17 años. Trabajó en Televisión y en Gráfica. También realiza trabajos audiovisuales. "Nunca pensé que iba a llegar a esta altura. La radio es mi vocación, es parte de mi vida y la quiero" y agrega "uno de los objetivos que tiene que tener un medio de comunicación como es el de la radio es el servicio. A parte de comunicar lo que pasa y ser el nexo entre la noticia y el público tiene que también ser un servicio". Con amplia trayectoria en los medios, recomienda "siempre digo que hay que buscar la preparación para asumir un compromiso de estar al frente de un medio de comunicación masivo, en este caso al frente de un micrófono. Hay que ser profesionales, tener el compromiso y hacer lo mejor posible cada día". Antes de finalizar la charla no se olvida de agradecer, primero a toda la Diócesis, encabezada desde el obispo Monseñor Pedro M. Laxague quien "nos invita a seguir adelante y ser un medio de comunicación para la Iglesia" y luego a los oyentes, "sigamos luchando entre todos, la única salida es seguir trabajando día a día y hacer con pasión lo que uno hace. Yo creo que vamos a estar mejor si cada uno hace lo que debe hacer de la mejor manera posible". MUJER DE RADIO Carolina Martinolli es productora, movilera y conductora de la tarde en la radio. Celebra sus 15 años en el medio y en diálogo con La Auténtica Defensa cuenta "aprendí mucho en la radio, más de lo que uno aprende en la Facultad, me hice de buenos compañeros y colegas" y agrega "pasamos por todos los momentos, pero siempre es un placer venir a la radio, siempre digo que es un lugar mágico donde uno habla y no sabe a quién llega". "Somos tan solo un puente o intermediario entre lo que pasa y lo que le contamos. Ellos son los que tienen que tener la información. Damos noticia, datos y no opinión y pasan por aquí todas las voces. Es la idea que siempre tiene la radio: hablar con los protagonistas". Carolina resalta que con el ingreso de la tecnología ha permitido llegar la información no sólo a nuestra ciudad sino a lugares que ni lo imaginaban. Agradece a los oyentes, "que nos sigan acompañando que aquí estaremos haciendo lo mejor para ellos, son más parte de la radio que nosotros. Todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ellos". "Soy una agradecida y bendecida de hacer lo que una estudió y lo que a uno le gusta".