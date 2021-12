Efemérides del día de la fecha, 9 de Diciembre

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 58/4 en el año 2003, en este día se concientiza sobre las consecuencias de la corrupción en los distintos sectores de la sociedad a la vez que se incentiva su lucha y prevención. El tema de este año es "Tu derecho, tu desafío: dile no a la corrupción" y tiene el propósito de remarcar los derechos y responsabilidades de todos (Estados, el sector privado, los medios de comunicaciones y los ciudadanos) en la lucha contra la corrupción: "La corrupción afecta en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso su prevención permite avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudar a proteger nuestro planeta y crear empleos, favorecer la igualdad de género y garantizar un mayor acceso a servicios esenciales como la salud y la educación". Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 (IPC), los países menos corruptos son Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suiza y Singapur mientras que los más corruptos son Somalia, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Venezuela. En tanto que nuestro país se ubica en el puesto 78º de 180 países. "La indiferencia de la gente es el mejor caldo de cultivo para que crezca la corrupción. Sólo trabajando juntos podemos esperar poner fin a la impunidad de la corrupción y los corruptos" expresó Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparency International.



FALLECE ALBERTO PODESTÁ Alejandro Washington Alé nació el 22 de septiembre del año 1924 en San Juan. Desde temprana edad se destacó cantando tangos de Carlos Gardel razón por la cual fue apodado "Gardelito". Tras escucharlo cantar en LV5 Radio Los Andes, el dúo Buono-Striano, que en ese entonces estaba de gira en su provincia, le propuso viajar a Buenos Aires. Así, en el año 1939, el joven llegó a la ciudad acompañado por su hermano y por la ayuda de Hugo del Carril. A los 16 años debutó en la orquesta de Miguel Caló y, con el nombre Juan Carlos Morel, realizó las presentaciones en el cabaret Singapur: "Roberto Caló me hizo el puente para que cante en la orquesta de su hermano Miguel, en la cual estaban las más promisorias figuras de la nueva camada de nuestra música ciudadana". Más adelante, integró la orquesta de Carlos Di Sarli, quién le dio el nombre con el que trascendió a lo largo de los años: "Pibe desde hoy usted será Alberto Podestá y de todos los que cantan con ese apellido será el único que lo hará durante más tiempo. ¡Mire si sabía Don Carlos!" Luego, junto a Pedro Laurenz, grabó los tangos "Paisaje", "Alma de bohemio", "Garúa" y "Recién". En el año 1945 integró la orquesta Francini-Pontier y grabó "Margo", "Qué me van a hablar de amor", "El Milagro" y "La cumparsita". A lo largo de su carrera se destacan los tangos "Percal", "Nada" y "La capilla blanca" y el vals "Bajo un cielo de estrellas". Falleció en el año 2015 en Buenos Aires.



SE LANZA "A BAILAR" Un día como hoy en el año 2014, Lali lanzaba su primer álbum solista "A bailar". Integrado por canciones compuestas por la cantante junto a Pablo Akselrad y Luis Burgio, el disco fue un gran éxito y la artista fue galardonada con el Premio Gardel en la categoría "Mejor álbum artista femenina pop": "Me parece que ´A bailar´ fue un gran acierto, un proyecto independiente que llevó mucho esfuerzo mental, pero fue la mejor elección que hice, porque lo soñé desde siempre" dijo al Diario Hoy. Entre las canciones se encuentran "Asesina", "Mil años de luz", "Being" y "Del otro lado".