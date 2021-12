La OMS recomienda no usar plasma de convalecencia para tratar Covid-19 leve

La OMS ha actualizado su guía en vivo sobre la terapéutica de COVID-19 para incluir plasma convaleciente. Para pacientes con COVID-19 no grave, la OMS recomienda no usarlo, mientras que sólo debe usarse en ensayos clínicos para pacientes con COVID-19 grave y crítico. El plasma de convalecencia es una transfusión de plasma sanguíneo de alguien que se ha recuperado del COVID-19. La evidencia actual muestra que el plasma de convalecencia no mejora la supervivencia ni reduce la necesidad de ventilación mecánica, mientras que tiene costos significativos. Un panel independiente de expertos, el grupo de desarrollo de directrices, analizó los datos agrupados de 16 ensayos controlados aleatorios, incluidos 16 236 pacientes con infección por covid-19 no grave, grave y crítica. Si bien la evidencia de que el plasma convaleciente no tiene ningún beneficio en pacientes no graves era cierta, lo era menos en el caso de pacientes graves y críticamente enfermos. Por lo tanto, deben continuar los ensayos clínicos aleatorizados para estos subgrupos.