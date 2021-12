Biodecodificación emocional

Biodecodificación es un término muy utilizado en nuestros días. Mencionando la Biodecodificación sabemos que es un encuentro con nuestro pasado. Más específicamente podríamos decir que es un camino de consciencia. Un camino hacia nuestra historia familiar ancestral. Además de códigos que también recibimos en la panza de mamá. Nuestro inconsciente tiene toda esa información, es quien nos puede dar las respuestas que buscaremos al desandar ese camino. Probablemente se vea complejo pero en concreto es ir a nuestra historia para sanar conflictos del presente, conflictos que nos dañan y necesitamos resolver. ¿Qué logramos con la Biodecodificación? Básicamente libertad, ya que nos liberamos de ataduras de nuestro ÁRBOL GENEALÓGICO para comprender, sanar y despegar de historias que nos afectan. No resolver nuestros conflictos y vivir en constante estrés nos enferma. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta que nos ayuda a canalizar las emociones y sigue una lógica concreta para liberarnos del estrés. La Biodecodificación nos ayuda a aprender a acompañar nuestra historia, liberándonos de cargas y bloqueos emocionales que nos impiden recuperar nuestro bienestar personal. Revisar nuestras heridas emocionales y atravesarlas mediante los encuentros de Biodecodificación, nos libera, nos permite vivir una vida diferente. Esto es decodificar tu biología y tu historia, seguramente pasando por zonas donde muchas veces nos cuesta entrar por dolor, angustia, tristeza, mandatos familiares de nuestro ÁRBOL, creencias de nuestro CLAN. Pero sin duda es necesario atravesar para desandar caminos que nos afectan nuestro presente. ¿Porqué hablamos de CLAN y porque? Nuestro CLAN está formado por nuestros ancestros, quienes formaron parte de nuestra historia, de la historia de nuestros padres, etc. En concreto hoy todos tenemos una infinitésima parte de nuestros padres, abuelos, bisabuelos…… y claramente así como heredamos "ojos azules" también la herencia se extiende a otros ámbitos. Así es como heredamos cosas positivas para nuestra vida y otras que nos afectan nuestro presente. Ahí es donde comienza a trabajar la Biodecodificación para ayudarnos a procesar y modificar realidades provenientes de muchos años atrás, y hoy complican nuestro día a día. Te doy un ejemplo concreto: hagamos de cuenta que hay una ronda de personas (serían tus antepasados) y un día sentís que hay algo en la familia que está pasando porque se repiten situaciones que no están bien y te están dañando (son situaciones de alerta) Supongamos que en ese círculo de personas todas empiezan a tirar basura en el centro, y esa basura comienza a dar olor a podrido (ese es el conflicto que se viene repitiendo generación tras generación y afecta tu presente) Como sos vos quien "comienza a sentir" que algo está pasando, serías quien se da cuenta de ese OLOR RARO y consulta una terapia de Biodecodificación, justamente serás quien comience la sanación de tu árbol. La Biodecodificación es una propuesta de la medicina alternativa que busca el origen de significados emocionales que afectan nuestro cuerpo físico y nuestros vínculos. Esta no reemplaza otro tipo de terapias, sino que la complementa. La buena noticia es que cuando sanamos a través de la Biodecodificación, estamos reparando para arriba nuestro y también hacia nuestra descendencia. Así es como los padres reparadores, sanamos también a nuestros hijos. Hasta nuestro próximo encuentro. Un cariño.

Imagen ilustrativa, selección del editor.



Facilitadora SANDRA MORENO JAICOVSKY Instagram: @espacioterapeuticozonanorte