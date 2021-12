P U B L I C



Con el ánimo de realizar un nuevo relevamiento de pesca semanal, salí desde las instalaciones de la guardería del Camping Recreo Keidel, ubicada en el Paraná Guazú y pasaje Talavera. Mi navegación, aguas abajo del Paraná Guazú, me llevó hasta la boca del Paraná Bravo, donde navegué por unos minutos para finalmente fondear en una profundidad de unos ocho metros. En esta posición de fondeo, como siempre, tengo a tiro de caña aguas adentro profundidades de unos trece a quince metros, ideales para especies como bogas y carpas. Hacia la costa, las profundidades son menores a los ocho metros ideales para la variada en general y también para tarariras, dorados y surubí. En mi embarcación "Gino", como de costumbre, cuento con seis equipos, para de esta forma realizar encarnes con distintas carnadas y además con un equipo exclusivo para spinning. En esta oportunidad, en especial mi interés estaba puesto en ver si las bogas estaban presentes respondiendo a las carnadas tradicionales, como lo son el maíz fermentado y la masa, aunque dentro del menú también estaría realizando intentos con daditos de salamín, lombrices, rodajas de anguilas y caracol, de morenera El Toro en ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane en Campana. En el transcurso del viaje me encontré con el amigo Domingo quien había realizado una nocturna en la zona, sin mayores resultados que algunos bagrecitos y paticitos, con respuestas de una infinidad de marietas. No obstante esto, armé mis equipos realizando generosos encarnes con toda la variedad que tenía a bordo y fui haciendo lances a distintas profundidades. Mis primeras respuestas fueron en los anzuelos encarnados con lombrices para especies como bagres amarillos y paties de mediano porte, posteriormente en los anzuelos encarnados con daditos de salamín se dieron dobletes de descarnadores o marietas, hasta que en uno de mis equipos encarnados con maíz fermentado y masa de ajo se dio uno de los mejores piques hasta el momento. Después de asegurar la pieza con una linda clavada, comencé a luchar con la misma la que venía dando hermosos cabezazos y corridas, no me cabía duda que se trataba de una linda carpa, pero a poco de asomar fuera del agua y a punto de bonetearla corto la brazolada y se liberó. Los piques no eran constantes y en su gran mayoría se trataban de descarnadores, los que sin dudas llegan primeros a las carnadas no dejándolas trabajar. Pese a esto, la respuesta y capturas de algunos lindos bagres amarillos estuvieron presentes. Por otra parte, en otro de mis equipos encarnados con maíz y masa, perdía la segunda pieza importante del día a poco de salir fuera del agua, la adrenalina a full por saber de qué se trataba, aunque mi experiencia me decía que se traban de carpas. Tercer pique importante con maíz fermentado y masa y comenzó la lucha nuevamente por arrimar la pieza al bonete, freno bien regulado como siempre y corridas en todas las direcciones. Finalmente, en esta oportunidad, asomó fuera del agua una hermosa carpa, la que una vez en el bonete y a pulso nomas calculé unos seis kilos, errándole por poco ya que la boga grip me marcó en su balanza cinco kilos y medio de pura potencia. Esta captura me sacó todas las dudas con respecto a las otras dos capturas perdidas, de aquí en más todas las respuestas y capturas que siguieron fueron para especies de piel menores como bagrecitos y paticitos, no registrándose ningún pique más de importancia, además de no haber registrado en toda la jornada ningún pique ni captura de bogas por la zona. Promediando las 16:30 horas emprendí el regreso a la guardería, con la satisfacción de haber realizado una jornada de pesca más, las que como siempre no hay una igual a otra y en este caso en solitario. En nuestro programa televisivo Nº 909 de esta semana, les mostramos todo lo comentado en esta nota, además nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar.

Carpas por el Bravo que dan una pelea única.

“No te pierdas este nuevo boletín del Semanario del Pescador, como siempre con la mejor información y actualidad de la pesca- Publicación #13” https://t.co/UMQnuSNqJI — Semanario del Pescador (@sepescador) December 9, 2021