P U B L I C



Fue en el Torneo Nocturno que se realizó en el Polideportivo "Simón Apisa". Participaron 45 atletas Tricolores. El balance de la delegación del CCC fue de 21 medallas de oro, 21 de plata y 17 de bronce. El pasado sábado se realizó un Torneo Nocturno de Pista y Campo en el Polideportivo "Simón Apisa" en la ciudad de Ramallo, que se transformó en el broche final de la gran temporada que tuvo el equipo de atletismo del Club Ciudad de Campana. La delegación Tricolor estuvo compuesta por 45 atletas que fueron acompañados por los profesores Juan Parodi, Facundo Suárez, Inti Burgueño, Juan Martín Marquine y Diego Marquine, quienes agradecieron a la Municipalidad de Campana por la colaboración brindada para el transporte hacia Ramallo. Los deportistas del CCC representaron a la entidad en las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Mayores de 20 y cosecharon 59 podios en total, logrando 21 medallas de oro, 21 de plata y 17 de bronce. De la competencia también participaron instituciones de Ramallo, Arrecifes, San Pedro, Baradero y San Nicolás. Y los resultados de los atletas Tricolores por categorías fueron los siguientes: SUB 14 -Manuel Vilela: 1º en Salto en Alto, 1º en Lanzamiento de Bala, 3º en 800 metros y 3º en 80 metros. -Matías Egger: 2º en Salto en Alto, 3º en Lanzamiento de Bala y 2º en 80 metros. -Tadeo Fabre: 1º en 80 metros, 2º en Lanzamiento de Bala y 3º en Salto en Alto -Felipe García: 4º en Salto en Alto y 5º en 800 metros. -Delfina Antúnez: 2ª en 80 metros, 2º en Salto en Alto, 2ª en Lanzamiento de Bala y 2ª en 800 metros. -Juana Mamani: 1ª en Lanzamiento de Bala -Maia Del Mármol: 3ª en Lanzamiento de Bala. -Sofía Peña: 4ª en 80 metros, 4ª en Salto en Alto y 5ª en Lanzamiento de Bala. -Camila Norte: 4ª en 800 metros. SUB 16 -Angelina Muga: 1ª en 80 metros, 1ª en Salto en Largo y 1ª en Lanzamiento de Jabalina. -Tamara Conti: 2ª en Salto en Largo, 2ª en Lanzamiento de Jabalina, 2ª en Lanzamiento de Martillo y 3ª en 80 metros. -Martina Melizza: 2ª en 1.000 metros, 4ª en 80 metros y 4ª en Salto en Largo. -Valentina Amartino: 4ª en Lanzamiento de Martillo. -Félix Arredondo: 1º en Salto en Largo, 1º en Lanzamiento de Jabalina y 4º en 80 metros. -Lucas Destree: 3º en 80 metros y 2º en Salto en Largo. -David Vilela: 1º en Lanzamiento de Martillo, 3º en Lanzamiento de Jabalina y 3º en Salto en Largo. -Julián Furchi: 2º en Lanzamiento de Martilo. -Ignacio Rastelli: 2º en 1.000 metros, 3º en Lanzamiento de Martillo y 6º en 80 metros. -Tomás Álvarez: 4º en Lanzamiento de Jabalina. SUB 18 -Florencia Andrada: 3ª en 100 metros, 4ª en Salto en Largo y 4ª en 1.200 metros. -Bianca Amante: 1ª en 1.200 metros y 3ª en Lanzamiento de Jabalina. -Iara López: 1ª en 100 metros y 2ª en 1.200 metros. -Julieta Rodríguez: 1ª en Lanzamiento de Bala, 1ª en Lanzamiento de Disco y 1ª en Lanzamiento de Jabalina. -Malena Rodríguez: 1ª en Salto en Largo, 1ª en Salto en Alto y 2ª en Lanzamiento de Bala. -Guillermina Silva: 4ª en Lanzamiento de Bala. -Simón Cáffaro: 2º en 100 metros y 2º en Salto en Largo. -Nahuel Pilla: 3º en Lanzamiento de Bala y 5º en Lanzamiento de Disco. -Dylan Calgaro: 4º en Lanzamiento de Bala y 4º en Lanzamiento de Disco. MAYORES DE 20 -Yazmín Arapey: 1ª en 100 metros. -Silvana Hernández: 1ª en 3.000 metros. -María Florencia Mingues: 2ª en 3.000 metros. -Iara Magallán: 3ª en 3.000 metros. -Daiana Conti: 2ª en Lanzamiento de Jabalina y 4ª en 100 metros -Rocío Cesario: 6ª en 100 metros. -Martina García: 6ª en 3.000 metros. -Alexander Gómez: 1º en 3.000 metros. -Milton De Olivera: 1º en Lanzamiento de Disco y 5º en Lanzamiento de Jabalina. -Juan Martín Marquine: 2º en Salto en Alto -Juan Lares: 3º en Salto en Alto y 4º en 100 metros. -Joel Rodríguez: 3º en Lanzamiento de Jabalina -Uriel Presentado: 4º en Lanzamiento de Jabalina. -Facundo Suárez: 3º en Lanzamiento de Disco. -Julián Molina: 4º en 3.000 metros. -Enzo Lares: 5º en 100 metros. -Alex Bevans: 6º en 100 metros.

LA DELEGACIÓN TRICOLOR TOTALIZÓ 59 PODIOS EN RAMALLO.





EL CCC COPÓ EL PODIO DE LOS 3000 METROS FEMENINOS: GANÓ SILVANA HERNÁNDEZ, MIENTRAS MARÍA FLORENCIA MINGUES E IARA MAGALLÁN FUERON SUS ESCOLTAS.