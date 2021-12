P U B L I C



Este sábado, desde las 17.00 horas, se disputarán las finales de cada categoría en el Club Ciudad de Campana. Después se realizará la ceremonia de premiación. La Liga de Escuelas de Fútbol (LEF) es un clásico del fútbol infantil que se desarrolla en las canchas de césped sintético del Club Ciudad de Campana. Y la Temporada 2021 estará llegando a su fin el este sábado 11 de diciembre, cuando se disputen las finales de las diferentes categorías y se realice la ceremonia de premiación. -Sub 9: la final será Arco Iris vs Puerto Nuevo, mientras por el tercer puesto jugarán Villa Dálmine vs Villanueva. -Sub 11: el campeón saldrá del duelo entre Arco Iris y Villa Dálmine, mientras el partido por el tercer puesto será entre Ciudad Verde y Villanueva. -Sub 13: ayer se disputaron las semifinales de esta categoría, que tendrá a Dante FC y Lechuga FC jugando la final, mientras Villa Dálmine y La Banda FC se enfrentarán por el tercer puesto. -Sub 15: Ciudad disputará la final frente a Lechuga FC, mientras la medalla de bronce quedará para el ganador de Promesa vs Fútbol AC, que jugarán por el tercer puesto. -Sub 17: por el título se enfrentarán Rancho FC vs PSG, mientras el duelo por el tercer puesto será entre Deportivo Wilde y Platense FC. La jornada del sábado comenzará a las 17 horas y luego de los encuentros se realizará la tradicional entrega de premios de la Liga de Escuela de Fútbol



SONRISAS Y ABRAZOS, UNA POSTAL DEL CERTAMEN QUE SE JUEGA EN EL CCC Y QUE YA TIENE 11 AÑOS DE HISTORIA.