TAMBIÉN GRITÓ CAMPEÓN Después del título conseguido por River en el Campeonato 2021 de la Liga Profesional, anoche fue el turno de Boca Juniors: el Xeneize le ganó a Talleres de Córdoba la final de la Copa Argentina y también gritó campeón este semestre. Los dirigidos por Sebastián Battaglia, que tuvieron otra deslucida actuación, jugaron los últimos 25 minutos con un hombre menos por expulsión de Juan Ramírez y, tras el 0-0, se encaminaron a los penales, donde la atajada de Agustín Rossi ante Héctor Fértoli fue decisiva, porque no falló ningún jugador de Boca: convirtieron Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz, Cristian Pavón, Agustín Sandez y Eduardo Salvio. Así, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Xeneize conquistó su tercera Copa Argentina y aseguró su lugar en la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores, al tiempo que garantizó un nuevo superclásico: se enfrentará ante River por la Supercopa Argentina.



SIGUE GALLARDO "Elijo seguir estando un año más", expresó ayer Marcelo Gallardo en una conferencia de prensa brindada en Ezeiza. De esa manera, el entrenador confirmó que continuará un año más al frente del plantel River Plate. Así, el exitoso ciclo que comenzó a mediados de 2014 se extenderá hasta finales de 2022. Hasta ahora, en estos siete años y medio, el Muñeco ha dirigido 407 partidos (219 victorias, 107 empates y 81 derrotas) y suma 13 títulos en la institución de Núñez. MURIÓ "CHANGO" MORENO Alfredo "Chango" Moreno, delantero surgido en Boca Juniors, falleció este miércoles a los 41 años como consecuencia de una enfermedad terminal que lo afectaba desde hacía un tiempo. En nuestro país, además de hacerlo en el Xeneize (18 goles en 38 partidos), también jugó en Racing. Pero la mayor parte de su carrera la realizó en México: pasó por Necaxa, Atlético San Luis (donde es ídolo), América, Atlas, Tijuana (se coronó en el Apertura 2012), Puebla, Veracruz y Celaya. Y dejó su huella al convertirse en el argentino con más goles en tierras aztecas: 146 tantos. PRIMERA C: FINAL Ayer quedaron definidos los dos finalistas del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana: Argentino de Merlo eliminó a Berazategui (1-0 en la ida y 0-0 en la revancha), mientras Ituzaingó despachó a Sportivo Italiano (0-0 como visitante y 2-1 como local). BARCELONA AFUERA La era pos-Messi se torna cada día más difícil para el Barcelona: ayer, el conjunto catalán perdió 3-0 ante Bayern Munich, padeció la victoria de Benfica sobre Dynamo Kiev y quedó eliminado en la fase de grupos de la Champions League por primera vez en 21 años. Tampoco pudo avanzar el Sevilla de los argentinos Acuña, Montiel, "Papu" Gómez y Ocampos: perdió 1-0 en su visita a Salzburgo, que quedó segundo, apenas un punto por detrás de Lille. En cambio, sí logró clasificarse Atlético Madrid: le ganó 3-1 a Porto como visitante y se benefició por la derrota de Milan ante Liverpool. Y todavía queda definir un boleto a Octavos de Final: por el Grupo H se medirán hoy Atalanta (6 puntos) vs Villarreal (7), dado que ayer no pudieron jugar por malas condiciones climáticas.

