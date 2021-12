FUE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL “DESAFÍO RUTA 23” QUE UNE BARILOCHE Y LAS GRUTAS, LOS DOS PRINCIPALES SITIOS TURÍSTICOS DE RÍO NEGRO, UNO EN LA CORDILLERA Y EL OTRO SOBRE EL MAR ARGENTINO

Tras realizarlo en el año 2019, el ciclista campanense recorrió otra vez los 650 kilómetros que separan Bariloche de Las Grutas. "Me sentí mucho mejor que en la primera edición y aprendí muchísimo", contó respecto a cómo sobrellevó la exigencia de la prueba. Transcurrieron dos años desde aquella ocasión en la que Marcos Herber participó en el "Desafío Ruta 23" y, acompañado por sus padres (Lucy y Samuel) junto a su hermano Esteban, completó los 650 kilómetros que separan la ciudad de Bariloche de Las Grutas. "Yo me anoto en esta carrera en el 2019 sin medir mucho las consecuencias. Antes de hacerla no había hecho un recorrido de más de 160 kilómetros y sólo en la primera etapa eran 205 kilómetros con lo cual iba para intentar terminar el recorrido. Estar acompañado de mis viejos fue algo espectacular", recordó sobre aquella primera vez. Ese balance positivo lo envalentonó para reincidir. Pero la pandemia obligó a cancelar lo programado para el año 2020, por lo que recién la semana pasada se desarrolló la segunda edición de esta prueba. Y nuevamente el integrante de "Los Tranki" aceptó este desafío que une la Cordillera de los Andes y el Mar Argentino. Al igual que en la primera edición, Lucy y Samuel volvieron a formar parte de la aventura que, en esta ocasión, incluyó a Mario Davio, un amigo de la familia. Ellos, además de apoyar a Marcos, asistieron a todo aquel que necesitara ayuda a lo largo del extenso trayecto. "La realidad es que nosotros, tanto yo como mis viejos y Mario, vamos a la carrera con el fin de tratar de completar el desafío y ayudar a todo aquel que lo necesite en el camino; ya sea en mi caso desde arriba de la bicicleta a algún otro ciclista, como me han ayudado a mí también, como a cualquier otra persona que necesite algo como inflar una rueda, que tenga alguna falla técnica, un tema físico o necesite comida o agua" contó el campanense. La primera etapa se puso en marcha el 1° de diciembre en el Centro Cívico de Bariloche, donde Marcos no sólo se despidió de sus padres y Mario sino que también pudo decirle adiós a Florencia Gorchs y Santiago Pinedo, "compañeros de viaje" en el año 2019, y a Demetrio Velázquez, amigo de su padre, con el que se vio en los días previos: "Fue un muy lindo gesto poder encontrarnos todos ahí en la largada y que me hagan la despedida", manifestó. "Fue muy emotivo y ahí mismo nos prometimos (con Florencia y Santiago) que otra vez la vamos a hacer juntos porque la pasamos muy bien. Así que espero que eso se pueda repetir", agregó. De esta manera, el campanense se subió a su bicicleta y pedaleó los primeros 205 kilómetros que atraviesan Pilcaniyeu, Comallo, Clemente Onelli y culminan en Ingeniero Jacobacci. Este trayecto constituye la etapa más desafiante por la extensión, la altura y el terreno que alterna ruta con ripio. Lo cual, de manera considerable, desgasta físicamente al ciclista. "El ripio más el desnivel acumulado que vas teniendo a lo largo de los kilómetros te van comiendo física y mentalmente. Los últimos kilómetros de la etapa son todos de ripio y de bastante mala calidad, donde hay mucho serrucho. Eso te complica bastante. Sin duda es la más dura y desafiante", detalla Marcos. Al día siguiente comenzó la segunda etapa que abarca un total de 140 kilómetros en ruta que cruzan Maquinchao y llegan a su fin en Los Menucos. Pese al dolor de pierna, consecuencia de los calambres que padeció en la etapa anterior, el ciclista de nuestra ciudad tuvo un gran desempeño y, a lo largo del camino, permaneció con el pelotón de punta: "Me sorprendí a mí mismo, no pensé que iba a poder aguantar ese ritmo y después, en los últimos kilómetros, también seguí con el pelotón a muy buen ritmo". Por ello, en cuanto al rendimiento físico, afirmó que fue la etapa que más le gustó. Luego partió con destino a Valcheta recorriendo 190 kilómetros en los que pasó por Sierra Colorada y Ramos Mexía. Y, finalmente, atravesó los últimos 107 kilómetros y arribó a Las Grutas completando por segunda vez esta desafiante prueba que dejará recuerdos inolvidables en su memoria. "Es muy emotivo sobre todo la llegada al arco. Nos abrazamos todos, lloramos, nos reímos y nos contamos lo que pasó. Para mí es un privilegio tener el apoyo de mis viejos, de mi amigo o de mi hermano, que vino el año pasado. Es algo espectacular", remarca. En la comparación con su primera participación, Marcos asegura que se lleva un balance "súper positivo" en cuanto a lo deportivo, porque bajó los tiempos en todas las etapas. "Sin buscarlo", reconoce, dado que su objetivo era tratar completar nuevamente el recorrido y disfrutarlo junto a sus padres. "Me sentí mucho mejor que en el 2019 y aprendí muchísimo porque, al estar un poco mejor físicamente, pude agruparme en varios pelotones y no hacer la carrera en solitario como prácticamente la hice ese año, más que yendo con Florencia y con Santiago", señaló al respecto. "Acá ya eran más pelotones de más gente y yendo a más velocidad con lo cual aprendí mucho a andar en pelotones, ya que, para los que hacemos Mountain Bike eso no se da mucho", agregó. Y como no hay dos sin tres, Marcos ya empieza a pensar en repetir este desafío el año que viene. Mientras, buscará carreras en las que las personas que lo acompañan puedan seguir de cerca el evento: "Eso no se da mucho y la verdad que está muy bueno y es muy gratificante", cierra.





EL CICLISTA CAMPANENSE EN LA LLEGADA: “EL FINAL ES MUY EMOTIVO. NOS ABRAZAMOS TODOS, LLORAMOS, NOS REÍMOS Y NOS CONTAMOS LO QUE PASÓ"





HERBER JUNTO A FLORENCIA GORCHS Y SANTIAGO PINEDO, CON QUIENES REALIZÓ LA PRIMERA EDICIÓN Y CONSTRUYÓ UNA GRAN AMISTAD.





MARCOS, JUNTO A SUS PADRES, SAMUEL Y LUCY, Y SU AMIGO MARIO, CON QUIENES COMPARTIÓ ESTA EXPERIENCIA.