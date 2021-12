Así lo aseguró el director General de Tránsito y Transporte, Alejandro Barja, quien deja su cargo para ocupar una banca en el Concejo Deliberante, al hacer un balance de todo lo realizado durante su gestión. En los seis años de gestión del intendente Sebastián Abella, en Campana se vieron significantes mejoras y progresos en todo lo vinculado al tránsito y transporte. Parte de todos estos avances fue el director General de Tránsito y Transporte, Alejandro Barja, quien, junto a todo su equipo, armó un plan de acción de cara a los vecinos y a todos los que circulan por la ciudad tanto en vehículo propio como en transporte público. Una de los grandes avances fue la tramitación de la licencia de conducir en no más de dos horas. Con esta modalidad de tramitación, al momento se emitieron más de 200.000 licencias, teniendo en cuenta que cuando se inició, Campana funcionaba como un centro regional de impresión que brindaba servicio a 19 ciudades de alrededor. Otro de los logros de Barja y su equipo fue la creación del departamento de señalización y pintura vial que implicó la colocación de más de 4.000 carteles y señalizaciones a lo largo y ancho de Campana. También se pintaron todas las sendas peatonales y avenidas, cordones, espacios de descarga de comercios, rampas de discapacitados, estacionamiento inclusivo y transporte escolar. En cuanto al transporte público en la ciudad, se aumentó la cantidad de micros urbanos, pasando de tener 11 a 27, lo que les permitió a los pasajeros tener mayores frecuencias y viajar más tranquilos. Como parte de estas acciones, se llevaron adelante trazados de los recorridos para que ningún vecino camine más de 400 metros para subirse a un colectivo. Además, se dio servicio a barrios que nunca tuvieron, tales como Las Praderas, Albizola, Las Campanas y Los Pioneros. Gracias a estas buenas decisiones, hoy los vecinos de dichos lugares pueden esperar el ómnibus en las cercanías de sus domicilios. Para contribuir a este trabajo, se cambiaron más de 30 paradas nuevas de micros en recorridos urbanos e interurbanos. Por otra parte, el intendente Sebastián Abella gestionó junto a Barja la pavimentación de calles por donde circula el micro urbano, permitiendo así que los vehículos no pasen por ninguna calle de tierra, algo que en muy pocas ciudades sucede. También, se gestionó la llegada del servicio de Master Bus, brindándoles a los pasajeros una alternativa para viajar a Capital Federal además del Chevallier. Asimismo, en estos últimos años se desguazaron por primera vez, miles de kilos de chatarra que se encontraban en el depósito de Pasaje Arenales e Irigoyen por más de 20 años contaminando y generando focos de infección. Otro de los hitos de la Dirección General de Tránsito y Transporte fue la recuperación del predio -ubicado en Beruti y Luis Costa- donde funcionaba la terminal de la línea 6 de Julio para luego construir la plaza de Las Carretas, lugar que hoy disfrutan las familias campanenses para realizar actividades deportivas y de esparcimiento. En materia de educación vial, en tanto, se creó el primer observatorio vial que le permite tener al Municipio estadísticas propias para tomar decisiones de política pública en base a datos concretos. Asimismo, en la pandemia, se digitalizó la escuela para preparar al vecino al momento de rendir los exámenes. Siguiendo con esta línea, se realizó el primer relevamiento de conductas viales a través de dos universidades públicas y el gobierno de la provincia de Buenos Aires para obtener los primeros datos y porcentajes sobre el uso de cinturón, luces encendidas, uso de cascos y traslado de menores en vehículos. Entre los objetivos cumplidos del área, también se encuentra la implementación de personal de tránsito durante las 24 horas (antes solo había de 6 a 22); se creó la pista de exámenes para automóviles y moto vehículos que antes se realizaban en la vía pública. Otro detalle no menos importante, desde la Dirección General de Tránsito y Transporte, se elevaron al Honorable Concejo Deliberante más de 20 ordenanzas sobre el uso del espacio público, transporte pesado, convenios y cambio de sentidos de circulación en calles. "Es un orgullo que, al hacer un balance de todo lo realizado durante el tiempo que estuve a cargo de esta área, ver tantos objetivos que nos propusimos con Abella y todo el equipo y que los logramos", enfatizó Barja que dejará su cargo para ocupar una banca en el HCD desde este viernes 10. "Desde mi nuevo rol voy a seguir trabajando con la misma visión y con el mismo objetivo ya que todavía quedan muchos proyectos por concretar para transformar y construir una ciudad más moderna, ordenada y segura", manifestó. Para concluir, Barja aseguró que "mi compromiso con la ciudad y los vecinos es la misma esté donde esté. No importa el lugar que ocupe, siempre voy a responder a esta gestión que trabaja por el beneficio de los campanenses y el desarrollo de la ciudad".

Alejandro Barja tuvo un destacado desempeño a cargo de la Dirección General de Tránsito y Transporte.