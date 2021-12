Se realizará el 4º Encuentro Internacional de Mujeres en la Roda de Samba

Será este sábado 11 a partir de las 15 horas en la sede de La Plata. La sede central está en Río de Janeiro pero también, este año, Paso de los Libres se suma como otra sede. El proyecto tiene como objetivo unir a mujeres sambistas del mundo, creando una red entre las artistas. En representación de nuestra ciudad se encuentra Agustina Dip. El evento también se puede seguir a través de las redes sociales. El 4º Encuentro Internacional de Mujeres en Roda de Samba se realizará el sábado 11 de diciembre a partir de las 15 horas en la sede de La Plata. Es un evento que reúne a mujeres de nueve países: Argentina, Brasil, Italia, Uruguay, Chile, Francia, Japón, Italia y Portugal. En cada edición, se ha incrementado exponencialmente la participación de representantes de diversas provincias del país. En esta oportunidad, por primera vez, Paso de los Libres será sede del evento. El Encuentro Nacional de Mujeres en la Roda de Samba es un evento anual, que tuvo su primera edición el 24 de noviembre de 2018. Creado por la cantante Dorina Barros, el proyecto tiene como objetivo unir a mujeres sambistas del mundo, creando una red entre las artistas y aumentando los intercambios culturales, además de contribuir a fortalecer la difusión al público de la fuerza femenina del samba. El evento conecta mujeres sambistas de todo el mundo. Este año homenajearán a Alcione, una cantante de samba brasileña reconocida en todo el mundo. Años anteriores se reconoció a Beth Carvalho, Leci Brandão y Elza Soares. En representación de nuestra ciudad participará Agustina Dip (33). La joven es cantante, pianista y compositora. Vivió en Río de Janeiro por tres años y participó de diferentes rodas allí como la roda abierta "Samba do Migrante" (durante 2019/2020), que tuvo lugar en Lapa y en el bar Bip Bip. "Fue un gran proyecto, formé parte de la roda que era formada por extranjeros en Río de Janeiro", detalla. Además cantó en Beco do Rato en la roda de Marcelo Amaro, en roda de Alana Moraes, en Rio Scenarium, en Boteco Da Garrafa y en Niterói invitada por Márvio Ciribelli, en Fairmont Hotel, entre otros lugares. Junto a Samba do Migrante participó del programa de radio de Adelzon Alves de las madrugadas, en el bloque coordinado por Ale María. El sábado 11 presentará el estreno de su música "Perfeito" (en parceria con João Lourenço - letrista). Su inspiración está en otros compositores como João Martins y Arlindo Cruz. Dos grandes compositoras de la nueva generación: Marina Iris y Manu da Cuíca. "Sambista implica no solo tocar instrumentos que están en una roda de samba o cantar sino involucrarse con otros temas como lo social, lo político, con defender una bandera socio-política que involucra la resistencia del pueblo negro", explica Agustina en diálogo con La Auténtica Defensa. Los compositores que le gustan a Agustina (entre otros): Arlindo Cruz, Jorge Aragão, João Martins, Marina Iris, Manu da Cuíca (compositora del samba campeón de Mangueira 2019 "História para ninar gente grande") y Dona Ivonne Lara. Dorina cantora, compositora e investigadora es la propulsora de estos encuentros y Agustina cuenta que Luciana Agoglia fue quien la invitó a participar el año pasado de la tercera edición. Finalizando la entrevista Agustina añora "me encantaría hacer una roda de samba en Campana y que toque seguido". "Espero que vibremos muy alto con el astral del samba. Para mí el samba es una terapia, se me pone la piel de gallina, espero transmitir alegría y que nos podamos reencontrar, que se valorice a la mujer como música, como sambista, como carnavalesca". EN QUÉ CONSISTEN LOS ENCUENTROS La propuesta de abordaje de cada encuentro, recae en la realización de Rodas, que se desarrollan en cada Estado y País participante durante un día en particular. Cada colectivo de mujeres, organiza este formato para sostener la divulgación de la música y actividades relacionadas al género. Se realizan intervenciones, rodas, etc., generando espacios de participación abiertos y colectivos. Todas estas actividades son compartidas con la organización central, quien realiza el relevamiento y acopio de material de registro (además de propuestas organizativas). HORARIOS Y CONTACTO En La Plata, la Roda tendrá lugar en Calle 71 E/ 13y14 (La Cirquesta) a partir de las 15 horas. En Paso de Los Libres, se realizará la Roda en Escaparate, espacio sociocultural a las 17 horas. Por otro lado el formato Virtual con transmisión en directo, con todos los países y ciudades participantes. Para más información contactarse a través del Instagram: @mujeressambistasdeargentina

