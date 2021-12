Un libro que presenta un interesante debate sobre la Provincia

Propone dividir a la provincia de Buenos Aires en cinco distritos. La publicación fue escrita por Esteban Bullrich, en coautoría con Enrique Morad y Jorge Colina. Fue presentado este lunes ante la presencia de los principales dirigentes del PRO, entre los que se encontraba Sergio Roses. Este lunes Esteban Bullrich presentó el libro escrito en coautoría con Enrique Morad y Jorge Colina, que propone dividir a la provincia de Buenos Aires en 5 diferentes distritos. "Una nueva Buenos Aires para renovar el pacto de unión nacional", propone el debate a la clase política sobre la necesidad de rediseñar la provincia para lograr equilibrios y una armoniosa gobernabilidad. Los cinco distritos autónomos propuestos son: Buenos Aires del norte, con San Nicolás como capital; Buenos Aires del Sur, con la capital en Bahía Blanca; Buenos Aires Atlántica, con Mar del Plata designada capital, Luján y Río de la Plata. El libro de Bullrich analiza cómo mejorar el funcionamiento de la provincia de Buenos Ares. El manuscrito atraviesa distintas vertientes para articular el territorio en cinco sectores, de tal manera que los bonaerenses tengan una mejor calidad de vida. "Todos sabemos los desafíos y los problemas que la provincia arrastra hace una cantidad de años", esgrimió el senador, quien remarcó: "La Provincia es una unidad política mal organizada". El legislador recibió el apoyo de los principales dirigentes del PRO, quienes estuvieron presentes. En la primera fila del auditorio estaban el ex presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el diputado elector Diego Santilli; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; la ex gobernadora y diputada electa, María Eugenia Vidal, el flamante ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri y el ex titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi. Se destacó la presencia y el apoyo de Fernando "Chino" Navarro y de Martín Lousteau entre los más de 500 asistentes al evento entre los cuales estaba como invitado especial de Bullrich el dirigente local Sergio Roses. Con ayuda técnica Bullrich manifestó que la publicación pretende abrir una discusión y presentar una propuesta viable y útil.



Esteban Bullrich renunció al Senado "No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles", dijo en un discurso emocionante que Opositores y oficialistas lo aplaudieron de pie. Esteban Bullrich pronunció un discurso emotivo y una virtual lección política al presentar su renuncia indeclinable como senador de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Sus palabras se escucharon con la voz reproducida por un dispositivo que lo asiste ante el impedimento que lo atraviesa por el avance implacable de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que el legislador de Juntos por el Cambio padece, una enfermedad neurológica degenerativa que le genera muchas dificultades tanto para moverse como para hablar. "Renuncio a mi banca con profunda tristeza", manifestó el dirigente de Juntos por el Cambio, que en varias oportunidades no consiguió contener las lágrimas. "Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de cariño y amor diariamente. Esta cruz que me ha enseñado que la vida es hoy y el mañana, el mañana es esperanza", afirmó. Sus palabras fueron tan desgarradoras que impulsaron a sus pares a pedirle que no renuncie. "No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles", fue su respuesta. Bullrich también destacó que "desde que entré a la política siempre intenté ser fiel a mí mismo, no mentirme, hacer lo que sentía aunque no fuera inconveniente. Hoy, desde este recinto que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo, nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales". "Seguiré trabajando por un país mejor porque ese es le compromiso que asumí por mis hijos y es un compromiso para toda la vida. El tiempo que viene lo dividiré entre mi familia y la lucha contra ELA. Esta enfermedad que por poco frecuente está poco investigada y contra la la que hay mucho para hacer. Mi fundación lanzada va en ese sentido", resaltó. Al finalizar su discurso, el senador del Frente de Todos José Mayans tomó la palabra para proponer que Bullrich pueda seguir su trabajo desde su casa, de forma virtual. "No quere-mos que se vaya. Hay que reconsiderar el tema", resaltó. La idea fue apoyada por Fernán-dez de Kirchner y por el bloque radical pero, finalmente, el legislador del PRO rechazó la propuesta: "Fue una decisión que tomé con mi familia".