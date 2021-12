Esteban Bullrich renunció al Senado de la Nación

NOTICIA RELACIONADA: Un libro que presenta un interesante debate sobre la Provincia "No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles", dijo en un discurso emocionante que Opositores y oficialistas lo aplaudieron de pie. Esteban Bullrich pronunció un discurso emotivo y una virtual lección política al presentar su renuncia indeclinable como senador de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Sus palabras se escucharon con la voz reproducida por un dispositivo que lo asiste ante el impedimento que lo atraviesa por el avance implacable de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que el legislador de Juntos por el Cambio padece, una enfermedad neurológica degenerativa que le genera muchas dificultades tanto para moverse como para hablar. "Renuncio a mi banca con profunda tristeza", manifestó el dirigente de Juntos por el Cambio, que en varias oportunidades no consiguió contener las lágrimas. "Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de cariño y amor diariamente. Esta cruz que me ha enseñado que la vida es hoy y el mañana, el mañana es esperanza", afirmó. Sus palabras fueron tan desgarradoras que impulsaron a sus pares a pedirle que no renuncie. "No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles", fue su respuesta. Bullrich también destacó que "desde que entré a la política siempre intenté ser fiel a mí mismo, no mentirme, hacer lo que sentía aunque no fuera inconveniente. Hoy, desde este recinto que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo, nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales". "Seguiré trabajando por un país mejor porque ese es le compromiso que asumí por mis hijos y es un compromiso para toda la vida. El tiempo que viene lo dividiré entre mi familia y la lucha contra ELA. Esta enfermedad que por poco frecuente está poco investigada y contra la la que hay mucho para hacer. Mi fundación lanzada va en ese sentido", resaltó. Al finalizar su discurso, el senador del Frente de Todos José Mayans tomó la palabra para proponer que Bullrich pueda seguir su trabajo desde su casa, de forma virtual. "No quere-mos que se vaya. Hay que reconsiderar el tema", resaltó. La idea fue apoyada por Fernán-dez de Kirchner y por el bloque radical pero, finalmente, el legislador del PRO rechazó la propuesta: "Fue una decisión que tomé con mi familia".