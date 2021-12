Ha llegado la finalización de este proyecto tan hermoso que vistió las paredes del Centro Médico Rawson, que acompañó a sus pacientes a lo largo del año, y que nos dio un espacio a los artistas de Campana donde mostrar nuestras creaciones y, por lo tanto, una parte de cada uno de nosotros. Esta vez les ofrezco una propuesta diferente: una muestra compuesta por piezas y cuadros realizados en cerámica. Es la primera vez en el año que en CMR hay obras de este tipo expuestas. Les agradezco a Laura Quiñones y a sus alumnos del taller "Ser del barro" que crearon diversos platos para ser expuestos especialmente en el Centro; también, a la artista María Luisa Gómez de Márquez, por prestarnos sus obras. El recorrido comienza con 7 platos colgados, y continúa con otros 7 dispuestos a lo largo del pasillo. Todos ellos pertenecen a alumnos y a la profesora del taller "Ser del barro". El nombre del taller nos propone una vuelta a nuestra esencia, a lo más primitivo del ser humano (en el mejor de los sentidos), volver a encontrarnos con la naturaleza y recordar que "somos del barro". Laura Quiñones me comentó que en sus clases invita a "explorar y crear", para que cada uno "encuentre su forma personal de expresión a través del barro". Esto último se puede ver claramente en la exposición, ya que cada plato es diferente. Algunos tienen relieves, otros palabras, incluso uno de ellos tiene lana. Los colores también varían, encontrándonos con platos prácticamente negros, otros más claros y de diferentes saturaciones. Algo más que los distingue es que algunos son figurativos y otros abstractos. Continuando con el trayecto, en la próxima sala nos esperan las obras de María Luisa Gómez de Márquez, que estudió Cerámica en la Escuela Santiago Chierico y creó su propio taller en 1987. Ella me comentó que "modelar la arcilla ha sido su fuerte" y ¡se nota! porque son realmente bellas. También escribe poesía, y en una de las portadas de sus libros se encuentra una de sus esculturas. En CMR podemos observar piezas con distintos acabados, formatos y presentaciones. Hay máscaras y obras en formato cuadro, que están compuestas por azulejos que forman una imagen… parecen sacadas de libros de cuentos y me transmiten ternura y nostalgia a la vez. Predominan tonalidades frías realzadas por los marcos cálidos y los naranjas de la arcilla sin pintar.

María Luisa Gómez de Márquez









Taller “Ser del barro"