Claudio Valerio

Conocemos un viejo cántico cristiano que dice: Unidos, unidos, en tu nombre unidos // Unidos, unidos, en tu nombre unidos // Pues en este mundo paz y amor tendremos // Pues en este mundo paz y amor tendremos // Unidos siempre unidos, tomados de la mano // Iremos por el mundo cantando al amor... ¿Pero qué hemos hecho para estar unidos? ¿Hemos trabajado nuestro interior al respecto? ¿Nos dejamos llevar por esas pequeñas cosas nos mantienen alejados de nuestros semejantes y, peor aún, de la iglesia? Si nos mantenemos unidos somos triunfadores, porque el brillo y presencia de Jesús siempre estará; y así ganamos. Pero si estamos divididos, somos vulnerables y fácilmente seremos derrotados. Esta verdad, que se aplica en la vida de la Iglesia, nos pone de manifiesto que cuando la misma está dividida, las murmuraciones y disgustos se harán presentes entre sus miembros, con lo que al mal le será más fácil penetrar en sus mente y corazones y satanás se verá complacido por haber alcanzado su objetivo… No nos dejemos atrapar por las artimañas del enemigo. Recordemos que somos hijos de un mismo Padre Celestial y que estamos en el mundo para, en Su nombre conquistarlo. Todos sabrán qué somos. "Porque el que no está contra nosotros, por nosotros es" (Marcos 9:40). Con El Señor Jesús en nosotros estamos llenos con su Espíritu y así fortalecidos para que nuestra presencia marque la diferencia en todos lugares por los que pasamos y, además, tengamos la audacia de ayudar y rescatar a los perdidos. ¡Nunca seremos derrotados! Somos más que vencedores. No podemos dividirnos, ni mantenernos indiferentes para anunciar las buenas nuevas; ni menos desmotivados. Dios cuenta con nosotros y no podemos permitir que la maldad se interponga en nuestro camino. Si tenemos un problema con alguien, procuremos resolver esto pronto. Debemos tener en cuenta que Todos estamos "para servir" y nos sacaron del común para que, juntos, construyamos un cuerpo para luchar contra las huestes del mal; sin nada que temer y convencidos que ganaremos. ¡Alegrémonos, El Señor está con nosotros! Claudio Valerio - © Valerius - valerius@fibertel.com.ar