Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. IMIX es el origen de todas las cosas, la olla donde todo se cocina. Es el archivo akáshico, trabaja la confianza. Día 138 del Año Solar Semilla 3. Día 26 de la luna entonada del pavo real desde el 15/11 al 12/12. Día 5 de la 20ava semana del año, semana amarilla estamos en el día 101 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo blanco del norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. Kin 101 - Dragón 10 - Guiado por la Luna El Dragón está en el Tono de la concreción y del trabajo. Hoy es un día en el que debemos tratar que el fluir no se corte. Tratemos que la perseverancia sea la herramienta que tengamos a mano para comenzar cosas nuevas. Lo que empieces hoy, hay que terminarlo. Día productivo - creativo, para empezar algo nuevo con éxito- Día para trabajar la confianza y llevarla a concreto, esto te permitirá que lo que hoy inicies, sea con éxito. La LUNA, guía, dispone a la energía DRAGÓN del día a estar muy emocional, saber controlar y canalizar bien esas emociones, hacen que no lances llamas de palabras duras o agresivas sobre los demás. Hagamos lo posible para que esta energía no nos tenga quejándonos de cosas que pasaron años atrás, BASTA DE ESTAR TAN RETRO, se puede analizar el pasado pero no estar pegados a él. Si estamos en ese estado de vivir dentro de la máquina del tiempo vamos a sentirnos dudosos, inseguros, melancólicos. Hoy la intensidad que aporta el DRAGÓN - IMIX debe encontrar un equilibrio, para estar más livianos y hacernos conscientes del rumbo que queremos tomar y empezar a cumplir con nuestros propósitos, sobre todo los propósitos laborales. Excelente día para el comienzo de cualquier proyecto, para comenzar con algún trabajo nuevo, para pedir por las que quieren quedar embarazadas, (hoy es un buen día para la búsqueda de un bebé, por ser Energía Dragón con guía luna) y para pedir también por los bebes por nacer, el Dragón, es el útero gestor, en donde todo se inicia! Buena jornada para todos. IN LAK ´ECH



