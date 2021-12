Efemérides del día de la fecha, 10 de Diciembre

P U B L I C







DÍA DEL TRABAJADOR SOCIAL Establecido por la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS) a través de la Resolución 1/12 en el año 2012, en este día se homenajea a los trabajadores sociales por su dedicación diaria para mejorar la vida de las personas. Esta efeméride solía celebrarse el 2 de julio y conmemoraba la Visitación de la Virgen María a Santa Isabel pero, como solo representaba a los profesionales católicos, se decidió cambiar la fecha. Se eligió esta jornada porque se conmemora el "Día de los Derechos Humanos" y por ser el día en el que nuestro país retornó a la democracia en el año 1983. En lo que respecta a la primera, la misma rememora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948: "El 10 de diciembre es el ´Día Universal de los Derechos Humanos´ y la propuesta de fijar esta fecha como ´Día del Trabajador/a Social´ en la Argentina implica asumir una clara posición política e ideológica en nuestra profesión, colocando la cuestión de los Derechos Humanos como eje central de nuestro proyecto ético-político como colectivo profesional".



DÍA DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA Instituido mediante la Ley Nº 26.323 en el año 2007, en este día se conmemora la asunción presidencial de Raúl Alfonsín en el año 1983, poniendo fin al autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional". A su vez, se promueven los valores democráticos remarcando su significado histórico, político y social. En la mañana del 24 de marzo del año 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón. El gobierno de facto, constituido como Junta Militar, estaba integrado por el almirante Emilio Eduardo Massera (Marina), el general Jorge Rafael Videla (Ejército) y el brigadier Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica). La dictadura militar marcó uno de los períodos más dolorosos de la historia del país; 30.000 desaparecidos, aproximadamente 500 bebés apropiados y alrededor de 500 centros clandestinos de detención. El 30 de octubre del año 1983 miles de argentinos volvieron a ejercer su derecho a voto; en ese entonces, los principales candidatos fueron Raúl Alfonsín y Víctor Martínez por la Unión Cívica Radical (UCR) e ítalo Argentino Luder y Deolindo Felipe Bittel por el Partido Justicialista (PJ). Con el 51% de los votos, Alfonsín fue electo presidente: "La democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y actores sociales, de las diversas ideologías y de diferentes concepciones de la vida. Es pluralista, lo que presupone la aceptación de un sistema que deja cierto espacio a cada uno de los factores y hace posible así la renovación de los partidos y la transformación progresiva de la sociedad".



SE LANZA "JUST HOLD ON" Un día como hoy en el año 2016, Steve Aoki y Louis Tomlinson lanzaban el sencillo "Just hold on". Perteneciente al álbum "Neon Future III" (2018) y compuesto por el cantante británico y el Dj estadounidense junto a Sasha Sloan y Eric Rosse, la canción es acerca de seguir adelante a pesar de las adversidades que presenta la vida: "Es como decir no sientas lástima por ti mismo, sigue luchando y mantente fuerte".