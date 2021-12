El equipo femenino Sub 13 se consagró subcampeón de la Copa de Oro de su categoría. Además, en Sub 15, el CCC presentó otros dos representativos. El pasado fin de semana se desarrolló un nuevo Torneo Abierto de Vóley en Villa Gesell. Y allí dijo presente el Club Ciudad de Campana con tres equipos femeninos: uno en la categoría Sub 13 y dos en Sub 15. De esta manera, 39 jugadoras, acompañadas por las entrenadoras Jorgelina Allegri, Aylen Herrera y María Laura Portechella, representaron a la entidad Tricolor y compartieron una gran experiencia en la Costa Atlántica. Además, tuvieron destacadas actuaciones. En ese sentido sobresalió el equipo Sub 13, que se consagró subcampeón de la Copa de Oro de su categoría, que contó con la participación de otros 13 conjuntos. Las chicas Tricolores ganaron su zona de manera invicta tras vencer a GEBA "B", Estudiantes de Olavarría "B" y Glorias. Y luego superaron también los Cuartos de Final y la semifinal para alcanzar la final en la que cayeron ante Estudiantes de Olavarría "A". Así, las jugadoras que se colgaron la medalla plateada fueron: Emma Migueles, Antonella Marabelli, Maitena Giménez, Juana Nogueira, Julieta Bizani, María Victoria Matich, Alexandra Meabrio, Agustina Cañete, Agostina Serrano, Isabella Bellusci, Serena Pisacic, Felicita Nouyú y Tizziana Petrollini. Por su parte, la formación Sub 15 "A" se clasificó a la Copa de Oro de su categoría (16 participantes), aunque no pudo superar los Cuartos de Final. Este conjunto fue integrado por Lucía Urouro, Milagros Álvarez, Valentina Alteño, Dolores Delgado, Clara Ciani, Itziar Lojda, Carla Acosta, Constanza Reale, Julia Pacheco, Dana Blanco, María Celeste De Armas y Zoe Gerbe. Finalmente, el equipo Sub 15 "B", que culminó su participación en los Cuartos de Final de la Copa de Plata, contó con Robertina Rattín, Valentina Garrido, Sofía Ozorio, Martina Vera, Agustina Schiavi, María Eugenia Lemes, Martina Robledo Wolshnik, Romina Martín Limache, Lara Basile, Indira Botana, Maia Negro, Bárbara Viera, Milagros Cavallo y Candela Castaño. A través de sus redes sociales, desde el Club Ciudad felicitaron "a las jugadoras, a las entrenadoras y a todas las familias que acompañan la actividad y colaboraron con esta experiencia".

LAS CHICAS DE LA CATEGORÍA SUB 13 SE COLGARON LA MEDALLA PLATEADA TRAS CORONARSE.