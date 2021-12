Breves: Deportivas

MASCHE, AL SUB 20 La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves que Javier Mascherano será el nuevo entrenador de la Selección Argentina Sub 20 a partir de enero de 2022. De esta manera, el ex mediocampista sucederá en el cargo de Fernando Bocha Batista, quien será ayudante de campo de José Pékerman y entrenador de la Sub-23 de Venezuela. "El Jefecito" ya trabajaba desde enero pasado en el predio de AFA, haciéndose cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo, en un proyecto que abarca el reclutamiento de futbolistas al equipo nacional.



COMIENZA LA ÚLTIMA Este viernes, con dos partidos, se pondrá en marcha la 25ª y última fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. A las 19.15 horas, Platense recibirá a Vélez Sarsfield en Vicente López; y a las 21.30 horas, Estudiantes de La Plata será local frente a Aldosivi de Mar del Plata. VILLARREAL, A OCTAVOS El último clasificado a los Octavos de Final de la Champions League fue el Villarreal, que ayer venció 3-2 a Atalanta en el partido pendiente del Grupo F que ganó Manchester United. Entonces, los ocho clasificados como primeros son: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United, Lille y Juventus. Y como segundos avanzaron: Paris Saint Germain, Atlético Madrid, Sporting Lisboa, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburgo y Chelsea. El sorteo que definirá los cruces se realizará el 13 de diciembre. LA GARRA DIO BATALLA El Seleccionado Femenino de Handball cayó 28-22 ante Croacia en el inicio de la segunda fase del Mundial que se está disputando en España. Más allá de la derrota, Argentina hizo un gran partido ante las croatas (medalla de bronce en el último europeo) y llegó a estar 21-19 arriba. Sin embargo, en el tramo final del juego se quedó sin gol y lo pagó caro. Los próximos rivales de La Garra (que está 2-2 en este Mundial) serán Brasil y Japón.