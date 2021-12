MÁS DISCUSIONES Los negociadores del FMI pidieron un amplio apoyo nacional e internacional para el programa de renegociación de deuda con la Argentina, pero advirtieron sobre el problema de la inflación y dijeron que abordarlo requiere un enfoque macroeconómico integral. No obstante, el organismo dijo que serán necesarias "más discusiones" para llegar a un acuerdo. También pidieron reducir el financiamiento monetario del déficit fiscal que tiene la Argentina. Sobre los avances técnicos, los negociadores del organismo apuntaron a que hubo mayores entendimientos en camino a alcanzar un nuevo acuerdo que permita refinanciar los vencimientos de deuda que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio con el programa de 2018. El Fondo dijo que hubo "avances" en las negociaciones sobre un nuevo programa y un "entendimiento general" sobre finanzas públicas, inflación y política monetaria.



SOBRESEÍDA El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, sobreseyó a la ex diputada Elisa Carrió por la presunta violación a las normas para evitar la propagación del Covid-19 al celebrar una fiesta de cumpleaños en su casa de Exaltación de la Cruz en diciembre del año pasado. El juez dictó el sobreseimiento "por entender que su accionar no constituyó delito". Carrió celebró su cumpleaños el 26 de diciembre de 2020 acompañada por 58 invitados, entre ellos varios prominentes funcionarios públicos como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su vice y hoy diputado bonaerense Diego Santilli. El juez evaluó que para esa época "diversos portales de noticias se hacían eco de inminentes habilitaciones para fiestas de hasta 200 personas al aire libre con protocolos, distanciamiento y un 30 por ciento del aforo del espacio permitido". COTIZACIÓN ESTABLE El dólar paralelo cotizó estable en $196 en la punta vendedora, mientras que el mercado accionario local y de bonos operaron en baja, según un relevamiento de los principales mercados financieros. El dólar blue cotizó estable a $196, en mínimos desde octubre, tras cuatro jornadas de alza y la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó cerca de 92,9%, mínimo desde octubre. La tranquilidad se extendió al dólar Banco Nación que se mantuvo en $ 106,7 y el solidario en $176,1. Entre los dólares financieros el contado con Liqui y el MEP mostraron subas en torno al 1,80%. En diciembre, el dólar informal registra un retroceso de $3,50 y en noviembre mostró un alza de $4 (2%), después de trepar en octubre $11,50 (6,2%). CAÍDA Y PREOCUPACIÓN Las criptomonedas mantienen la racha negativa, provocando incertidumbre entre los inversores. El Bitcoin registra un retroceso del 14% en las últimas semanas, llevando su cotización por debajo de los US$50.000. Ethereum, por su parte, también bajó alrededor de un 12% en el último mes y su precio se ubica en torno a los US$4.100. En la jornada de ayer, el Bitcoin cae 0,40% cotizando a US$48.450. Mientras que Ethereum retrocede 3,81%, fijando su precio en US$4.075. En el caso de otras monedas digitales, el panorama es igual: Binance Coin, Solana y Cardano, presentaron caídas del 7%, 25% y 20% respectivamente en el acumulado mensual. La persistencia de los rendimientos negativos de los activos digitales genera preocupación entre los inversores. En esa línea se explica la posibilidad de que el mercado cripto entre en un "bear market". El término se utiliza para catalogar al período en donde los precios caen más de un 20%, la oferta excede a la demanda y hay desconfianza.