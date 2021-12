P U B L I C







Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. IK: viento, palabra, verbo, comunicación. Lo sutil, la conexión con lo trascendente. Día 139 del Año Solar Semilla 3. Día 27 de la luna entonada del pavo real desde el 15/11 al 12/12. Día 6 de la 20ava semana del año, semana amarilla estamos en el día 102 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo blanco del norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. Kin 102 - Viento 11 - Autoguía. El Viento rige las ideas y el cambio, aires de renovación, simboliza el espíritu vital, la limpieza y pureza. Hoy, en Tono de liberación es un día donde tenemos que liberarnos de las habladurías, de los lleva y trae, de los teléfonos descompuestos, tampoco tenemos que bloquearnos en la expresión y meternos para adentro y no comunicar nada! Encontrar una buena comunicación, trae aires de renovación, aires nuevos, refrescan nuestro día. El Viento nos ayuda a liberarnos en una trecena que nos está pidiendo encontrar el camino de la libre elección, el camino de las libertades, y es hoy que el Viento nos autoriza a expresarnos libremente, desde nuestra elección y comunicando lo correcto. Decir lo correcto en el momento correcto a la persona correcta, ¡Que no te tome la emoción!, porque ella es la que nos hace decir cosas de las cuales después nos arrepentimos y nos hace hablar sin pensar. No sean crueles con lo que dicen, ni agresivos. Esta Energía nos dota del don de la palabra y una capacidad de convencimiento, pero podemos estar temperamentales y un poco obsesivos, o en el otro polo timidez, aunque esa timidez no nos impedirá enfrentar cualquier situación o crisis. Hoy positivos, alentadores, ejecutivos, nutritivos y con ideas innovadoras, comuniquemos desde ahí. Bonus Sahumado: Para activar la Energía de tu sello Viento te recomendamos este mix de caléndula, menta, limón, café y benjuí que vibran en la misma frecuencia.



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar