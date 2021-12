Efemérides del día de la fecha, 11 de Diciembre

DÍA NACIONAL DEL TANGO Impulsado por el productor artístico y compositor Ben Molar con el apoyo de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) y la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) e instituido mediante el Decreto Nº 3.781/77 en el año 1977, en este día se conmemora el nacimiento de Carlos Gardel y Julio de Caro a la vez que se remarca la importancia del tango en nuestra cultura. Se especula que Carlos Gardel nació en Toulouse (Francia) o Tacuarembó (Uruguay) en el año 1890. "El morocho de Abasto" empezó a cantar en el café O´Rondemán. En el año 1911 conoció a José Razzano, con quién formó un dúo hasta el año 1925; sus presentaciones en el cabaret "Armenonville" consagraron su fama en la capital porteña. En el año 1917 grabó el tango "Mi noche triste" y debutó en la gran pantalla protagonizando la película muda "Flor de durazno". Con el correr de los años se consolidó como un símbolo del tango siendo trascendentales sus interpretaciones de "Por una cabeza", "Volver", "Mi Buenos Aires querido" y "El día que me quieras". Por otra parte, actuó en las películas "Las luces de Buenos Aires" (1931), "Melodía de arrabal" (1933), "El día que me quieras" (1935) y "Tango bar" (1935). Falleció el 24 de junio del año 1935 en Medellín, Colombia. Julio De Caro nació en el año 1899 en Buenos Aires. Proveniente de una familia dedicada a la música, De Caro empezó a estudiar piano desde temprana edad hasta que acordó con su hermano, Francisco, intercambiar instrumentos. Así comenzó a tocar el violín, instrumento que dominó a la perfección. En el año 1917 tocó en la orquesta de Roberto Firpo y llamó la atención de Eduardo Arolas, "El Tigre del bandoneón", quien lo contrató en su orquesta. Tras integrar las orquestas de Osvaldo Fresedo, Minotto Di Cicco y Juan Carlos Cobián, en el año 1923, formó un conjunto con Pedro Maffia, Luis Petrucelli, Emilio de Caro y su hermano Francisco. A lo largo de su carrera se destacó con los tangos "Mala pinta", "El monito", "Boedo", "Mala junta", "El malevo" y "Orgullo criollo". Falleció el 11 de marzo del año 1980 en Mar del Plata, Buenos Aires.



SAN LORENZO SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA SUDAMERICANA Hace 19 años San Lorenzo empataba sin goles ante Atlético Nacional (Colombia), en el partido de vuelta, y se consagraba campeón de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa e integrado por Sebastián Saja, José Chatruc, Pablo Michelini, Leandro Romagnoli y Rodrigo Astudillo, debutó ganándole 3-0 a Monagas (Venezuela) en la ida y, luego en la vuelta, lo "aplastó" 5-1. El siguiente rival fue Racing, equipo que cayó 3-1 y que al lograr ponerse arriba del marcador por 2 tantos en la vuelta provocó que los penales determinaran al semifinalista. Así, San Lorenzo, con Saja como figura, se impuso 4-3 y avanzó a las semifinales. Tras superar a Bolívar (Bolivia), se enfrentaron a Atlético Nacional; en el Estadio Atanasio Girardot, el conjunto de Insúa goleó 4-0 a los locales con goles de Saja (penal), Michelini, Romagnoli y Astudillo mientras que en el Nuevo Gasómetro empataron 0-0. De esta manera, "El Ciclón" levantó la Copa Sudamericana.



SE LANZA "EVERMORE" Un día como hoy en el año 2020, Taylor Swift lanzaba su noveno álbum "Evermore". Producido por la cantante estadounidense junto a Jack Antonoff y Aaron Dessner e integrado por canciones compuestas por la artista con Dessner y William Bowery, el disco es considerado una secuela de "Folklore": "Para decirlo claramente, no podíamos dejar de escribir canciones". Entre los sencillos se encuentran "Willow", "No body, no crime", "Coney Island" y "Cowboy like Me".