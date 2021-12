Berta Chudnobsky

El pimiento o morrón es una hortaliza de forma, tamaño y color variable. Puede ser verde, rojo, amarillo, naranja e incluso ¡negro! Su sabor puede ser dulce o picante y se consume en fresco, en conserva, etcétera. Se consume crudo, cocido y asado; como guarnición en gran variedad de platos. La principal vitamina aportada por los pimientos es la vitamina C que protege contra el cáncer. También es fuente de vitamina A, por lo que son buenos para la vista. También contiene potasio, magnesio y sodio. No sólo hace más sabroso todo lo que elaboramos sino que además colabora con la salud. Primavera y verano es su época de cosecha y mejores precios al hacerlos en conserva se pueden guardar largo tiempo. Entonces, los morrones están en su esplendor… ¡a disfrutarlos! INGREDIENTES - 2 kilos de pimientos rojos - 1/2 kilo de pimientos verdes - 1 litro de vino blanco - 1 litro de vinagre de vino blanco - 2 hojas de laurel - 2 ramitas de romero - 1 cucharadita de pimienta en grano - Aceite, sal PREPARACIÓN Lavar y secar cuidadosamente los pimientos, partirlos por la mitad, quitarles las semillas, el cabo y las partes blancas interiores y cortarlos en tiras muy delgadas. Por otra parte, verter en una olla el vino, el vinagre y una cucharada pequeña de aceite, salar a gusto y someter a fuego moderado, en el momento de hervir, colocar en su interior los pimientos y dejar durante 5 minutos en ebullición. Apagar el fuego, tapar la olla y dejar durante 3 minutos más. Hervir los frascos para la conserva y dejar enfriar. Retirar los pimientos de la olla y escurrirlos primero en un escurridor de verduras y luego sobre un paño limpio, dejando media hora para que pierdan la mayor cantidad posible de humedad, luego, colocarlos dentro de los frascos, agregándoles el laurel, las ramitas de romero y la pimienta en grano. Convendrá guardarlos bien comprimidos, finalmente se cubre todo el contenido con aceite y se tapa para que no entre aire. Pueden ser consumidos 24 horas después de haber sido preparados. Se conservan bien cerrados largo tiempo al abrir dejarlos en la heladera.



