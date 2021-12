Raúl Berra

Hoy hago un alto en mis biografías para rendir un humilde homenaje. A su majestad el tango en su día con un poema de mi autoría. TITULADO: SIN PALABRAS Que puedo decirte tango de vos que no se haya dicho porque no es ningún capricho tu cadencia armoniosa en las noches majestuosas con la luna en los umbrales, mientras en raras espirales desfilaban hasta el cielo tus acordes melodiosos. De Caro y Carlos Gardel dieron lustre a tu cartel paseando por todo el mundo esos sones quejumbrosos nacidos en el arrabal entre el barro y el asfalto donde empezaste a volar alto sin límites ni fronteras y esa estampa sensiblera que se arrima al corazón… ¡Perdón! Me he quedado sin palabras Tengo un nudo en mi garganta te juro estoy lagrimeando al escuchar tu compás. Raúl Berra. Integrante de CAT y CAL.