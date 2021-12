Google Maps prepara su función "Calle Iluminada", para caminar seguro de noche

La opción de Google Maps mostrará en qué lugares hay alumbrado y así evitar transitar por zonas oscuras. Esta opción se encuentra en su fase Beta, esto quiere decir que Google terminó la mayor parte de su desarrollo pero aún hay detalles que deben corregir. (Por InfoGEI) - Google está preparando la función "Calle Iluminada", la cual, como su nombre lo dice, mostrará al usuario en Google Maps las calles o avenidas que durante la noche tienen alumbrado. Con esta modalidad que se encuentra en su versión Beta, las personas podrán decidir entre transitar por las calles iluminadas, las cuales aparecerán en el mapa con una línea amarilla, similar a la de color rojo que informa el tránsito pesado, o ir por calles sin luz. Será de gran utilidad para quienes salen por la noche de sus oficinas, tienen trabajo nocturno o para los que salieron a un evento y no conocen la zona. De este modo podrán evitar los posibles riesgos que implica una calle sin luminaria. Cabe recordar que esta opción se encuentra en su fase Beta, esto quiere decir que Google terminó la mayor parte de su desarrollo pero aún hay detalles que deben corregir, como que indique correctamente todas las calles con luz. Los errores son corregidos durante este periodo de prueba. De acuerdo con XDA Developers, por ahora solo está probándose en la India, pero no se descarta que en el futuro llegue a todos los usuarios de todo el mundo. No obstante, se puede intentar probarlo haciéndose parte del programa Beta de Google.