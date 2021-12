Cuatro partidos se disputarán en cancha de La Josefa y los otros cuatro, en Otamendi. Los ganadores avanzarán a Cuartos de Final y asegurarán su lugar en Primera A para el próximo año. Este sábado comienzan los playoffs que definirán al campeón del "Torneo 90 Años" de Primera División que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Los ocho duelos de Octavos de Final se jugarán hoy: cuatro en cancha de La Josefa y otros cuatro en Otamendi. Se trata de una instancia con doble premio para los ganadores: primero, porque avanzarán a Cuartos de Final; y segundo, porque asegurarán su lugar en Primera A para la temporada 2022. Es que el año próximo, el campeonato de Primera División de la Liga Campanense tendrá dos categorías. Por ello, de los 22 equipos participantes de este "Torneo 90 Años", los mejores 12 quedarán en la A; y los restantes 10 integrarán la B en 2022. En este sentido, ya hay seis clubes confirmados para la Primera B del año próximo: Mega Juniors, Atlético Las Praderas, San Cayetano, Norte FC, Las Palmas y Barrio Urquiza, que son los seis conjuntos que no clasificaron a Octavos de Final. Los otros cuatro equipos que jugarán en la B el año próximo se definirán en duelos directos entre los ocho que queden eliminados en los Octavos de Final que se disputarán hoy. En cambio, los ocho ganadores se asegurarán un lugar en la Primera A y seguirán en carrera por el título. Los ocho partidos de Octavos de Final de hoy serán: -Cruce 1: Otamendi FC vs Leones Azules (12.30, en cancha de Otamendi) -Cruce 2: Lechuga FC vs San Felipe (14.30 en cancha de La Josefa) -Cruce 3: Las Campanas vs Del Pino (18.30 en cancha de Otamendi) -Cruce 4: Barrio Lubo vs Desamparados (12.30 en cancha de La Josefa) -Cruce 5: Defensores de La Esperanza vs Santa Lucía (16.30 en cancha de Otamendi) -Cruce 6: San Luciano vs El Junior (10.30 en cancha de La Josefa) -Cruce 7: San Jacinto vs Albizola (14.30 en cancha de Otamendi) -Cruce 8: La Josefa vs Villanueva (16.30 en cancha de La Josefa) En Cuartos de Final se enfrentarán luego los ganadores de 1-2, 3-4, 5-6 y 7-8.

ALBIZOLA SE CRUZA CON SAN JACINTO POR UN LUGAR EN CUARTOS DE FINAL.