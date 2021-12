Sigue avanzando el Torneo Femenino "Keila Moreira"

Hoy se disputará la anteúltima fecha de ambas grupos. Otamendi y Las Praderas comparten el liderazgo en la Zona A, mientras San Felipe y Mega Juniors "B" lo hacen en la Zona B. El Torneo Femenino "Keila Moreira" que organiza la Liga Campanense de Fútbol está a dos fe-chas de culminar su primera fase. Y este sábado se jugará, justamente, la anteúltima jornada. Este avance se dio con la doble fecha que disputó la Zona A, aprovechando el feriado del 8 de diciembre para quedar equiparada con la Zona B en cuanto al desarrollo de ambos grupos. Y los conjuntos punteros siguen siendo los mismos, después de sendos empates entre los líderes. En la Zona A mandan Otamendi y Las Praderas, aunque no se pueden descuidar porque La Josefa acecha de cerca y se ilusiona con convertirse en uno de los clasificados al cuadrangular final. Mientras en la Zona B encabezan San Felipe y Mega Juniors "B", con tres puntos de ventaja sobre Defensores de La Esperanza. ZONA A Por la sexta fecha, disputada el pasado sábado, se dieron los siguientes enfrentamientos: -Otamendi 1-1 Las Praderas. Goles: Daniela Carabajal (O); Gimena Soria (LP). -La Josefa 1-0 Leones Azules. Gol: Yamila Castillo (LJ). -Norte "A" 4-0 Santa Lucía. Goles: Candela Boiko, Verónica Fernández y La Cané (N). -Albizola 2-1 Mega Juniors "A". Goles: Rosalía Águila y Antonela Cardozo (A); Micaela Cardozo (MJ). En tanto, la séptima fecha se disputó el miércoles y dejó los siguientes resultados: -Leones Azules 2-0 Las Campanas. Goles: Ruth Peledroti (LA). -La Josefa 6-0 Santa Lucía. Goles: Yanella Fernández (3), Liliana Arriola (2) y Tamara Moyano (LJ). -Albizola 1-0 Norte "A". Gol: Lorena García (A). -Las Praderas 1-0 Mega Jrs "A". Gol: Gimena Soria (LP). Así, completada esta doble fecha, las posiciones de la Zona A quedaron de la siguiente manera: 1) Otamendi, 16 puntos (+14); 2) Las Praderas, 16 puntos (+11); 3) La Josefa, 15 puntos; 4) Albizola, 10 puntos; 5) Norte "A", 9 puntos; 6) Leones Azules, 8 puntos; 7) Mega Jrs "A", 5 puntos; 8) Las Campanas, 1 puntos; 9) Santa Lucía, sin puntos. Este sábado 11 se jugará la octava jornada de esta Zona A: Norte "A" vs Las Palmas (10.30 en Leones Azules), Santa Lucía vs Las Campanas (13.30 en Leones Azules), Otamendi vs Mega Juniors "A" (16.30 en Leones Azules), La Josefa vs Albizola (9.00 en La Josefa). ZONA B Por la quinta fecha, jugada el pasado sábado, se enfrentaron: -San Felipe 0-0 Me|ga Juniors "B". -San Cayetano 4-0 San Luciano. Goles: Silvina Silva, Delfina Silva (2) y Ángeles Vela (SC). -Defensores de La Esperanza 4-0 Norte "B". Goles: Dana Ledesma (2) y Thalía Zapata (2) (DEF). -Las Palmas 2-0 Barrio Urquiza. Goles: Mayra Imberini (2). Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) San Felipe, 13 puntos (+18), 2) Mega Juniors "B", 13 puntos (+13); 3) Defensores de La Esperanza, 10 puntos; 4) San Cayetano, 9 puntos; 5) Las Palmas, 6 puntos; 6) San Luciano, 1 punto; 7) Barrio Urquiza, sin puntos; 8) Norte "B", sin puntos. La sexta jornada de esta Zona B se disputará este sábado 11 y tendrá los siguientes partidos: De-fensores de La Esperanza vs Mega Juniors "B" (9.00 en Leones Azules), Las Palmas vs Norte "B" (10.30 en Leones Azules), Barrio Urquiza vs San Luciano (15.00 en Leones Azules) y San Felipe vs San Cayetano (10.00 en Otamendi).

LAS CHICAS DEL DEFE VOLVIERON A GANAR Y ESTÁN TERCERAS EN LA ZONA B. HOY JUEGAN UN PARTIDO CLAVE ANTE MEGA "B".