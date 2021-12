Breves: Deportivas

P U B L I C



GRAN NOCHE DE CAMPAZZO Facundo Campazzo tuvo una noche brillante pero no pudo evitar la caída de los Denver Nuggets por 123-111 ante San Antonio Spurs. El cordobés redondeó una planilla muy buena en la ofensiva, con 12 puntos que llegaron a través de cuatro triples a la vez sumó tres asistencias, dos rebotes, un robo y un tapón. Por ello, fue elogiado por el entrenador, Michael Malone, que manifestó: "Amo la energía de Campazzo, pero no puede venir de un jugador solamente". La derrota significó para Denver ubicarse en el octavo lugar de la Conferencia Oeste, con 12 victorias y 13 caídas, mientras que el equipo de Gregg Popovich los sigue por detrás, en el puesto 12 con nueve victorias y 15 derrotas.



EL SUPERBIKE ARGENTINO CIERRA EL AÑO En la cuarta fecha en San Juan, Marco Solorza logró el segundo puesto, mientras que en la quinta en San Nicolás, Juan Solorza se llevó una gran victoria, seguido por Marco para completar el 1-2. De cara al Gran Premio AXION Energy-Castrol, última fecha del año que se llevará a cabo mañana en el Autódromo de Buenos Aires, Marco Solorza le contó a Carburando cómo llegan preparados. "Ya estamos en Buenos Aires listos para la última fecha del año. Ahora estamos alistando la moto, ajustando los últimos detalles y el viernes vamos a estar probando todo en la pista". Las finales se disputarán de la siguiente forma: Stock Open a las 13:40, Super Sport 600 a las 14:10; MotoAR3 a las 15:10; R3 Cup desde las 15:50 y Superbike 1000 a las 16:30 horas. VUELVE AL CIRCUITO Tras atravesar un mal semestre a causa de una lesión en el pie izquierdo, Rafael Nadal volverá a al circuito oficialmente y reaparecerá en el ATP 250 de Melbourne como principal favorito a alzarse con el trofeo. Luego de disputar un torneo exhibición en Abu Dhabi, próximo a realizarse entre el 16 y 18 de diciembre, el número 6 del Ranking ATP será el primer cabeza de serie del torneo que se disputará entre el 4 y 9 de enero próximo y que tiene al estadounidense Reilly Opelka (26), el búlgaro Grigor Dimitrov (28) y Lloyd Harris (31) como los otros favoritos a levantar el trofeo. MAGNUS CARLSEN CAMPEÓN MUNDIAL DE AJEDREZ El ajedrecista noruego Magnus Carlsen ratificó su liderazgo y retuvo el título de campeón mundial de ajedrez en Dubai. Solo le bastaron 11 partidas, de las 14 previstas para la serie final del campeonato mundial de ajedrez, para derrotar holgadamente por 7,5 a 3,5, al desafiador ruso, Ian Nepomniachtchi, N°5 del ranking de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). De esta manera, Carlsen sumó la cuarta defensa exitosa de su corona de un reinado que ya acumula ocho años ininterrumpidos. EL BOXEO PODRÍA NO ESTAR EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LOS ÁNGELES 2028 Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 podrán tener una variante histórica al incluir el surf, la escalada deportiva y el skate (que ya debutaron en Tokio 2020) en la lista de disciplinas. No obstante, el levantamiento de pesas, el boxeo y el pentatlón moderno no pasaron el corte de los 28 deportes iniciales y deben cumplir con ciertos criterios en 2023 para ser incluidos en el gran evento deportivo. Así lo sostuvo el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en una conferencia de prensa on line al final de una reunión de la junta ejecutiva de la entidad.