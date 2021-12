GANÓ PLATENSE En el inicio de la última fecha del campeonato, el Calamar venció 3-2 a Vélez Sarsfield en un partido en el que abundaron las emociones. A pesar de que Carlos Lampe le atajó un penal, Matías Tissera tuvo su revancha y en la segunda mitad abrió el marcador. Sin embargo, Juan Lucero y Enzo Martínez pusieron en ventaja a "El Fortín" unos minutos, ya que, Facundo Curuchet estableció el empate. Finalmente, a pocos minutos del final, Ignacio Schor le dio la victoria a Platense que se llevó sus últimos 3 puntos.



CIERRA EL CAMPEÓN Hoy, desde las 19.15 horas, River se enfrentará a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental José Fierro por la última fecha del Campeonato. El Muñeco realizó una única variante en la lista de convocados, con respecto a los que perdieron con Defensa y Justicia: el regreso de Benjamín Rollheiser y la salida de Braian Romero (por un esguince de rodilla que impediría que esté presente en el encuentro contra Colón). Por su parte, el entrenador interino del Decano, Martín Anastacio, analiza realizar tres modificaciones con respecto al equipo que cayó frente al Sabalero: Ramiro Carrera, Cristian Erbes y Augusto Lotti ingresarían en lugar de Felipe Campos, Abel Bustos y Leonardo Heredia. Además, el DT todavía mantiene la incógnita de si seguirá optando por Cristian Menéndez en la ofensiva o pondrá a Ramiro Ruíz Rodríguez. VUELVEN LOS DESCENSOS Después de que, producto de la pandemia, se suspendieran los descensos en la Primera División, en el día de ayer, la Asamblea de la AFA aprobó la reestructuración del sistema de ascensos y descensos. El objetivo de este proyecto, que se pondrá en marcha en la próxima temporada, es que para el año 2026, el campeonato de la máxima categoría cuente con un total de 22 equipos. El plan es que, a fines del 2022 desciendan un total de dos clubes y, ya para el año siguiente, esos descensos se incrementen a cuatro por temporada. Es decir que, el año próximo el torneo estará conformado por 28 equipos, al igual que en 2023. Cabe agregar que los descensos a la segunda categoría se determinarán a través de los promedios. DESCENDIÓ GREMIO POR 3ra VEZ Aunque hizo un gran partido y logró imponerse 4-3 frente a Atlético Mineiro, Gremio no pudo evitar descender a la segunda división. El equipo dirigido por Vagner Mancini necesitaba que Juventude y Bahía perdieran sus respectivos encuentros; pese a que el segundo equipo cayó ante Fortaleza, el primero no perdonó y, tras vencer a Corinthians, hizo añicos las esperanzas del Tricolor. Así, el equipo de Porto Alegre retornará a la segunda división acompañado por Chapecoense, Sport Recife y Bahía. Esta es la tercera vez que el Tricolor baja a la Serie B brasileña: ya había perdido la categoría en 1991 y 2004. "Este es un momento de dolor para cada uno de los más de 10 millones de fanáticos de Gremio repartidos por Río Grande y alrededor del mundo. Dolor e indignación: sentimientos que son más que legítimos y necesitan ser escuchados y respetados" escribió en una carta el club. INSÓLITA TARJETA AMARILLA Sucedió en Colombia, en la agónica victoria 2-1 de América de Cali frente a Alianza Petrolera. En los últimos minutos del partido, el árbitro Carlos Ortega iba a amonestar a un jugador de Alianza pero, en ese momento, se le cayó la tarjeta amarilla; la misma fue levantada por el defensor del América, Marlon Torres, que en vez de devolvérsela se la mostró a su rival como si fuera el referee: "Solo quise levantar la tarjeta y no quise faltarle el respeto a nadie... Acá desde la casa sí se ve un poco cómico, pero fue un momento del partido" expresó Torres.