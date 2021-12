Petroleros firmaron un convenio de cooperación con la UNLaM

El Sindicato Petrolero y la Universidad Nacional de La Matanza firmaron un convenio de cooperación para trabajar en conjunto en el diseño curricular de una diplomatura en Hidrocarburos, Biocombustibles y Derivados para el nuevo Centro de Formación Profesional Nº407.

El desarrollo industrial de la provincia de Buenos Aires requiere mano de obra calificada para enfrentar los desafíos tecnológicos del siglo XXI. Y en este escenario, el sector energético juega un papel central.

Con el objetivo de brindar capacitación y acercar el perfil de los operarios industriales a las necesidades de las compañías petroleras de la región, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Campana impulsó la creación del Centro de Formación Profesional Nº407.

Se trata, como destacó el gobernador Axel Kicillof durante su inauguración, del primero de su tipo donde confluyen el sindicato, los trabajadores y el Estado provincial "pensando en las cuestiones de fondo".

"Tampoco es casualidad que esté en Campana: la primera refinación de petróleo en Argentina se realizó en esta ciudad. O sea que en la provincia refinamos petróleo desde principios del Siglo XX", resaltó el gobernador en sus palabras.

El Centro de Formación Profesional 407 estará orientado a abastecer de la demanda laboral de las empresas de hidrocarburos, biocombustibles y derivados. El CFL 407 será gratuito y abierto para todos los vecinos. Las capacitaciones comenzarán el año que viene y girarán en torno a las operaciones y mantenimiento en planta refinadora de hidrocarburos, seguridad e higiene y administración.

Además y para fortalecer los contenidos, el Sindicato Petrolero firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Matanza.

"La importante jornada continuó en las instalaciones de nuestro Camping Malvinas Argentinas donde se firmó un acuerdo entre el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana conjuntamente con la Universidad Nacional de la Matanza", informó el gremio.

Y añadió: "A través de dicho acuerdo la UNLAM brindará su colaboración para promover el diseño curricular de una diplomatura en Hidrocarburos, Biocombustibles y Derivados que ayude a potenciar el desarrollo de una provincia petrolera e hidrocarburífera".

El acuerdo fue rubricado por el secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Pedro Milla, y el vicerrector Dr. Fernando Luján Acosta.

Durante la inauguración del CFP 407, Milla comentó que la oferta de cursos disponible se compartirá también con otras jurisdicciones sindicales como la de Avellaneda y Bahía Blanca. "Tenemos que articular no solamente con los sindicatos petroleros sino con los de diferentes actividades. Es lo más importante que uno puede tener como anhelo. En septiembre, hubo casi 19 mil puestos de trabajo creados por la actividad privada. Esto quiere decir que la economía ya está funcionando como corresponde. Por eso, necesitamos capacitación porque en un futuro no muy lejano, en la provincia de Buenos Aires se va a instalar las operaciones off shore y debemos ir preparándonos", expresó el líder sindical.