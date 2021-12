Se enfrentan desde las 17.00 en cancha de Ituzaingó, con arbitraje de Juan Cruz Robledo. La revancha se jugará el próximo domingo en nuestra ciudad. Después de no poder con Liniers en la final por el primer ascenso, Puerto Nuevo tendrá desde este domingo su segunda oportunidad: esta tarde, a partir de las 17.00 horas, enfrentará como visitante a Centro Español en el partido de ida de la definición del Reducido que entrega el segundo boleto a la Primera C. Tras caer con La Topadora, el Portuario llega a esta segunda chance luego de eliminar a Sportivo Barracas en semifinales: fue triunfo 1-0 en la ida como visitante, derrota 1-0 en la revancha como local y 4-1 en los penales, con una estelar actuación de Javier Balbuena. Por su parte, Centro Español eliminó en Cuartos de Final a Juventud Unida y en semifinales dio cuenta de Defensores de Cambaceres, al que muchos apuntaban como gran candidato del Reducido. En ambos duelos repitió fórmula: 1-0 como local en la ida y 0-0 en la revancha como visitante. Por ello, el conjunto de nuestra ciudad deberá estar muy atento a lo que suceda esta tarde en el estadio Carlos Sacaan de Ituzaingó, porque el Gallego ya demostró cuánto provecho puede sacarle a la mínima ventaja y porque cualquier distracción puede poner al Auriazul en ese lugar. "Las finales, como lo hemos aprendido con Liniers, se definen por detalles: el mínimo error puede ser determinante", advirtió en ese sentido el arquero Javier Balbuena en la previa a este encuentro, en diálogo con LAD. Para visitar esta tarde a Centro Español, el entrenador Gastón Dearmas repetiría a los mismos once titulares que presentó en la revancha frente a Sportivo Barracas. Es decir: Javier Balbuena en el arco; Santiago Ojeda, Mario Godoy, Sandro Areco y Kevin Casco en defensa; Kevin Redondo y Ezequiel Ramón en el centro del campo; Alexander Meza, Enzo Ritacco y Enzo Moreno por delante; y con Antonio Samaniego como máxima referencia ofensiva. Entre las altas, el DT podrá contar nuevamente con Gastón Pérez, el centrodelantero suplente que había recibido dos fechas de suspensión por su expulsión frente a Liniers. En cambio, "Tonga" no tiene disponibles ni a Selem Lojda (se recupera de una distensión muscular) ni a Camilo González. Por ello, la nómina de convocados para hoy se completa con Tabaré Benítez, Enrique Grieger, Luis Rodríguez, Marcos Quiroga, Eliseo Aguirre, Rodrigo Martínez, Brian Picca y Gastón Pérez Este primer duelo de la serie final del Reducido comenzará a las 17.00 horas, se jugará en cancha de Ituzaingó y tendrá a Juan Cruz Robledo como árbitro principal, mientras Damián Oliveto y Gonzalo Cubillas Patat lo acompañarán como asistentes (el cuarto árbitro será Martín Molina).

TRAS PERDER ANTE LINIERS LA PRIMERA CHANCE, EL PORTUARIO VA POR LA REVANCHA.

EL PORTUARIO SE MEDIRÁ A UN RIVAL QUE TODAVÍA NO RECIBIÓ GOLES EN EL REDUCIDO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 77. En 76 partidos, Puerto Nuevo logró 31 victorias y Centro Español ganó 27 veces. Empataron en 18 ocasiones. El Portuario marcó 111 goles, mientras que Centro Español convirtió 91. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 38 juegos, el equipo de nuestra ciudad obtuvo 14 victorias (53 goles) y Centro Español logró 16 triunfos (47 goles). Igualaron 8 encuentros. COMO LOCAL CENTRO ESPAÑOL. En 38 encuentros, Puerto Nuevo ganó 17 (58 goles) y Centro Español se impuso en 11 (44 goles). Empataron 10 veces. EL RESULTADO DEL APERTURA. El domingo 25 de julio, por la 10ª fecha, Puerto Nuevo venció 1-0 a Centro Español con un agónico gol de Mario Godoy que le permitió consagrarse campeón en ese partido. EL RESULTADO DEL CLAUSURA. El viernes 5 de noviembre, por la 10ª fecha, Puerto Nuevo empató 1-1 con Centro Español. Los goles los convirtieron Nicolás López y Eliseo Aguirre. LA ÚLTIMA VICTORIA VISITANTE. El jueves 18 de abril de 2019, por la 27ª fecha del Campeonato de la Primera D temporada 2018/19, Puerto Nuevo se impuso 2-0 ante Centro Español, con tantos de Nazareno Gómez y Oscar Peñalba, en cancha de Atlético Lugano. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 4 partidos sin perder contra Centro Español, con una victoria y 3 empates. La última derrota ocurrió el domingo 22 de septiembre de 2019, por la 3° fecha del Torneo Apertura de la Primera D: 1-0 en cancha de Ituzaingó. Como local, el conjunto Auriazul lleva 2 partidos sin perder, con un triunfo y un empate. Y como visitante acumula 3 encuentros sin triunfos, con 2 igualdades y una derrota.