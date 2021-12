La gran sorpresa la dio Del Pino, que eliminó a Atlético Las Campanas. En tanto, Defensores de La Esperanza, Albizola y Desamparados avanzaron a través de los penales. También ganaron Otamendi, San Felipe, La Josefa y El Junior.

Este sábado se disputaron los Octavos de Final del "Torneo 90 Años" de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Y fue una jornada que tuvo de todo: confirmaciones, suspenso y una gran sorpresa.

Es que en el cierre de la programación, Del Pino dio el gran batacazo: después de haber terminado en la tercera posición de la Zona A, ayer despachó 2-0 a Atlético Las Campanas.

El vigente bicampeón de la Liga Campanense había superado la Zona D con comodidad, con cuatro triunfos en cuatro presentaciones. Sin embargo, no pudo repetir ante Del Pino y ahora deberá jugar por un lugar en la Primera A de cara a la temporada 2022.

En tanto, tres series debieron definirse a través de los penales, después que los partidos terminaran igualados en el tiempo regular. Por esta vía avanzaron Defensores de La Esperanza (empató 1-1 con Santa Lucía), Desamparados (1-1 con Barrio Lubo) y Albizola (2-2 con San Jacinto).

Con mayor comodidad pasó Otamendi, que superó 3-1 a Leones Azules en el clásico del barrio. También con margen de dos goles lo hicieron Deportivo San Felipe (2-0 a Lechuga) y La Josefa (2-0 a Villanueva). Mientras El Junior superó por la mínima (1-0) a San Luciano.

De esta manera, los cruces de Cuartos de Final serán los siguientes: Otamendi vs Deportivo San Felipe, Desamparados vs Del Pino, Defensores de La Esperanza vs El Junior y La Josefa vs Albizola.

Estos ocho equipos, además, ya aseguraron su lugar en la Primera A para la temporada 2022. En cambio, los ocho perdedores se enfrentarán entre sí para jugar por la permanencia.

Así, del grupo que integran Atlético Las Campanas, Santa Lucía, Barrio Lubo, San Jacinto, Leones Azules, Lechuga, Villanueva y San Luciano, cuatro jugarán en Primera A el próximo año, mientras los otros cuatro lo harán en la Primera B.



DEL PINO DIO LA SORPRESA: ELIMINÓ A LAS CAMPANAS.





OTAMENDI VENCIÓ 3-1 A LEONES AZULES EN EL CLÁSICO DEL BARRIO.

LAS CAMPANAS JUEGA EN BARADERO

Esta tarde, desde las 19.30 horas, Atlético Las Campanas visitará a Sportivo Baradero por la sexta y última fecha de la Zona 3 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal Regional Amateur.

Será un partido entre dos equipos que ya tienen todo definido, aunque ambos lo encararán con sentidos opuestos: Sportivo, que ya se aseguró el primer puesto, intentará estirar su invicto en el certamen; mientras Las Campanas, ya eliminado, buscará sus primeros puntos.

En el otro partido de esta sexta fecha estará en juego la segunda posición de la Zona 3: Deportivo Metalúrgico (9 puntos) se enfrentará con Social Atlético Televisión (7). El segundo avanzará a la próxima etapa, mientras el que quede tercero tendrá muy buenas posibilidades de hacerlo como mejor tercero.

HOY, TERCERA Y CUARTA

Este domingo continuarán los campeonatos de Tercera y Cuarta División de la Liga Campanense de Fútbol.

Seis partidos de Tercera se jugarán en cancha de La Josefa: San Luciano vs San Jacinto (8.40), Otamendi vs Leones Azules (10.10), Del Pino vs Villanueva "A" (11.50), La Josefa "A" vs Defensores de La Esperanza "A" (13.30), El Junior vs San Felipe "A" (15.10) y Barrio Lubo vs Atlético Las Praderas (16.50).

Y los otros seis se disputarán en cancha de Desamparados, donde se medirán: Desamparados vs San Cayetano (8.40), Mega Juniors vs Defensores de La Esperanza "B" (10.10), Lechuga vs San Felipe "B" (11.50), Barrio Urquiza vs Las Palmas (13.30), Albizola vs Santa Lucía (15.10) y Villanueva "B" vs La Josefa "B" (16.50).

En tanto, la acción de Cuarta División se desarrollará en cancha de San Cayetano, donde se enfrentarán: Defensores de La Esperanza vs El Junio (9.00), Las Campanas vs La Josefa (10.30), San Luciano vs Norte FC (12.00), Albizola vs Mega Juniors (13.30), Desamparados vs Otamendi (15.00) y Lechuga vs Del Pino (16.30).