"Quien rompió su propio bloque le sigue dando la espalda a sus vecinos"

Desde Sumando Campana, el espacio político peronista, que incluye pluralidad de vecinos, lamentaron que la concejal Calle "pretenda construir sobre el agravio y votando en contra de los campanenses". Vecinos nucleados en el espacio Sumando Campana repudieron dichos de la concejal Soledad Calle (Frente de Todos): "Queremos repudiar que en un momento tan importante para la democracia como la asunción de la mitad de los legisladores locales, haya sido utilizado por la concejal para agraviar a ediles salientes", expresaron desd este espacio político peronista, que incluye pluralidad de vecinos. "Lo lamentamos, pero no nos sorprende de quien en reiteradas ocasiones votó en contra de los vecinos y se preocupó, por sobre todas las cosas, por romper su bloque en la etapa de aislamiento más extremo, mientras en nuestra ciudad caían los niveles de producción y empleo, como así también iniciaba el sufrimiento de muchas familias al comenzar los contagios", agregaron. Asimismo, el conjunto del espacio manifestó: "Creemos en el consenso y el respeto al otro, por eso acompañamos y bregamos por lo que es bueno para nuestra comunidad ya que así se construye la mejor práctica de justicia social. En tal sentido respaldamos y valoramos las decisiones tomadas durante su mandato por nuestra referente Romina Carrizo, quién no dudó siendo la concejal más joven del recinto hasta el pasado 10 de diciembre en dar su voto a diversos proyectos de bienestar para los campanenses; por ejemplo ordenanzas de leasing para maquinarias viales impulsadas por el gobernador, para que con obras mejore la calidad de vida de muchos vecinos y que la concejal Calle votaba en contra". Por su parte, Natalia Cardozo, referente barrial del espacio, remarcó: "Desde Sumando Campana impulsamos el trabajo en equipo, vemos a la política como la mejor herramienta de transformación social y sentimos que el peronismo local, entendido como un conjunto de vecinos y vecinas y no de dirigentes, puede no identificarse con un bloque de concejales o la propia conducción partidaria. Esto se ve en los barrios donde hay muchas necesidades por la situación económica adversa y necesitamos abocarnos a que lleguen las políticas públicas de desarrollo social de los tres niveles de gobierno plenamente". Finalmente, Cardozo añadió: "Resalto el trabajo arduo de Romina desde el ámbito social y político que continúa día a día cerca de cada vecino, coordinando acciones de prevención primaria en la salud, brindando herramientas a embarazadas y niños por nacer e impulsando la cooperación con distintas instituciones que nos abren sus puertas en pos de iniciativas solidarias e inclusivas".