Moretti fue convocado para la bioconstrucción de una vivienda prototipo en México

Moretti, semanas atrás, en Querétaro, donde se levantó la vivienda prototipo.

Por su bajo costo y eficiencia energética, autoridades locales gestionan un crédito ante el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para levantar otras 1800. "La vivienda prototipo se encuentra en Querétaro, México, y fue levantada con una técnica mixta donde conviven técnicas tradicionales y de bioconstrucción, además de conceptos permaculturales, que bajaron el costo final en un 20%, pero además un bajísimo consumo en agua y energía. Eso llamó la atención de las autoridades locales y la idea es escalar para construir otras 1800 unidades. Más o menos son unos U$S 130 millones, que se gestionarán mayormente con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial", explica el campanense Antonio Moretti (56), reconocido permacultor a nivel latinoamericano quien fue convocado para concretar el proyecto. La vivienda en cuestión fue levantada en sólo 45 días hábiles. Tiene 75 metros cuadrados cubiertos, donde los muros periféricos están hechos con ladrillos de súper adobe (93 % tierra y 7 % cemento), y los muros interiores con ladrillos de adobe (60 % tierra, 40 % arena, paja y agua con mucilago de nopal, un tipo de cactus local). "Los cimientos - explica "Fuego" Moretti, bautizado así en el ambiente permacultural-tradicionales, al igual que losa del piso, columnas y vigas hechas con hierro cemento y arena. El techo es de loza tradicional también, pero una parte es verde. Y los morteros para revocar las paredes son a base de tierra, arena y algo de cal". Según explica Moretti, fue convocado por Eduardo García Ramírez, ingeniero y director de EG Consultora Socio Ambiental, con sede en Monterrey. "Eduardo, a quien ya considero un hermano de la vida, al igual que yo para la Argentina, es embajador mexicano de los premios Latinoamérica Verde, se contactó con la inmobiliaria Infinity State de Querétaro y la constructora CEIH para desarrollar el proyecto. Me sumaron como consultor, donde aporté más que nada conceptos permaculturales al prototipo y luego me convocaron a la obra propiamente dicha de manera presencial". Además de las técnicas de bioconstrucción utilizadas, el prototipo en cuestión incorpora eco tecnologías, tales como: techo verde, muro verde, y huerto, para producir parte de los alimentos que se consuman. El baño necesita sólo 1 litro de agua cada vez se utiliza, al tiempo que un biofiltro de aguas grises de cocina, sanitario, ducha y lavamanos, que por supuesto, utilizan jabones y detergentes biodegradables. Un biodigestor que se alimenta con los residuos de la cocina, produce gas metano, realimenta a la propia cocina y además de generar fertilizante líquido y compost para la huerta. "Además, se incorporó un reductor rectificador de onda sinusoidal eléctrica, eliminando el ruido y mejorando la onda, permitiendo ahorrar un 25 %, y una lámpara de plasma que oxigena las habitaciones", recuerda el experto. Según cálculos realizados, tanto la bioconstrucción mixta como así también las eco tecnologías utilizadas permitirán un ahorro del 60 % en el consumo de electricidad, un 70 % en el consumo de agua, y un 80 % en el consumo de gas. También, gracias al techo y muros verdes, se producirá un 40 % del consumo de alimentos orgánicos, todo esto en un terreno de 10 x 20 metros. "El proyecto de liderado por García Ramírez incluye la confección de un manual de instrucciones con el que se capacitaremos a los futuros bio albañiles. Esa actividad iniciará durante el primer cuatrimestre del año que viene y esperamos llegar a unos 2000 trabajadores. Todo cierra, como dije, con el préstamo del BID y del BM para concretar las 1800 viviendas, y una ley específica de fomento", concluyó Moretti quien todavía no terminó de desarmar sus valijas, y deberá volver armarlas en marzo próximo.

Los ladrillos utilizados son de adobe y súper adobe, confeccionados en el lugar.