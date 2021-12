Clases híbridas: una modalidad que llegó para quedarse

Ventajas y desafíos de una forma de educar que surgió con el retorno a las aulas y, en igual o menor medida, sobrevivirá a la pandemia. No cabe duda de que la pandemia de coronavirus cambió todos los paradigmas establecidos hasta el momento. Llegó, nos dio un cachetazo a todos y nos obligó a cambiar nuestra tradicional y presencial forma de vida. Muchos ámbitos se vieron afectados, pero sobre todo el de la educación. Con la necesidad de distanciamiento para evitar contagios, la modalidad a distancia salió a combatir con capa y espada para que millones de estudiantes no perdieran el año. En algunas instituciones -sobre todo de nivel terciario y superior- que ya venían practicando este tipo de modalidad y en las que lograron adaptarse rápidamente a la situación, el impacto fue menos brusco que en las que no estaban para nada preparadas. Sin embargo, se puede decir que con el tiempo tanto los establecimientos educativos como los alumnos lograron adaptarse a esta nueva forma de enseñar y aprender. Con el retorno paulatino a las aulas, surgieron las clases híbridas, aquellas en las que se estudia tanto de forma a distancia como presencial. Sin embargo, dependiendo de la tecnología de cada institución, de la capacidad del aula y de los objetivos del plan de estudios, esta modalidad se puede dictar de tres maneras distintas. Las Aulas Espejo proponen que una parte del alumnado se encuentre tomando la clase en el aula, mientras que la otra lo haga desde sus hogares a través de Zoom, Meet, Teams o alguna de las plataformas utilizadas para realizar videollamadas. Para esto es necesario que las aulas estén equipadas con varias computadoras para que ambas partes puedan saber lo que está sucediendo del otro lado. Por su parte, en las Clases Semipresenciales los estudiantes van a la institución algunos días de la semana y los otros toman las clases desde sus casas o utilizan esos días para realizar trabajos prácticos o diferentes ejercicios. El lado negativo de este tipo de modalidad híbrida en un contexto de pandemia es que de esta forma los casos no se reducen lo suficiente a menos que las aulas tengan la capacidad suficiente para poder albergar a la cantidad de alumnos que asistan. En tanto, el Desdoblamiento permite gestionar la cursada en las famosas "burbujas". Podemos decir que el desdoblamiento es una variación de las clases semipresenciales. Los alumnos hacen turnos para ir a las clases. Esto supone menos horas presenciales de cada asignatura, que son compensadas con trabajo desde casa. Si pensamos en los beneficios que puede tener la educación híbrida, podemos decir que une lo mejor de la modalidad presencial y de la modalidad a distancia. El beneficio que brinda la modalidad híbrida es que les otorga mayor autonomía a aquellos estudiantes que por su tipo de personalidad son más proclives a realizar clases presenciales Además, con la educación híbrida se puede desarrollar más la capacidad de ser autodidacta, lo que despierta en el estudiante una característica de investigador que busca la solución de sus dudas de forma autónoma. Al mismo tiempo, optimiza el tiempo de los profesores. Con un flujo de contenidos eficiente y una mejor adecuación de los alumnos, los docentes pueden dedicar más tiempo al acompañamiento de los estudiantes, propiciando un mejor aprendizaje. Para poder llevar a cabo una enseñanza híbrida es fundamental que tanto las instituciones como los estudiantes cuenten con el equipamiento, la infraestructura y la conectividad adecuados. Este punto puede llegar a garantizarse en las instituciones privadas ya que pueden hacer uso del dinero de las cuotas para la inversión de computadoras y conectividad. Sin embargo, en las públicas es importante la presencia del Estado y el apoyo del sector privado. Para poder desarrollar un buen modelo educativo mixto, será necesario que se puedan cerrar las brechas digitales y ampliar el acceso a dispositivos digitales y a la conectividad.

