Así lo expresó el presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, quien fue uno de los integrantes del Steel Executive Forum que cerró la Conferencia del Acero del IAS, desarrollado de manera virtual. Además, vinculó el potencial de la industria a la promoción del desarrollo energético, la digitalización y operaciones sustentables. El Instituto Argentino de Siderurgia (IAS) desarrolló de forma virtual la 23ª Conferencia del Acero, evento de fuerte perfil técnico-científico que promueve el intercambio de conocimiento y mejores prácticas entre las principales compañías del sector. Tenaris fue uno de los sponsors y participó de distintos paneles, entre ellos el Steel Executive Forum encargado de cerrar los dos días de actividades. "Las siderúrgicas tienen un rol importantísimo que jugar en la industrialización de Latinoamérica, promoviendo el desarrollo energético, operaciones cada vez más sustentables y la digitalización de procesos para una mayor eficiencia y captar el interés de las nuevas generaciones de jóvenes profesionales", comentó Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, durante su intervención en el foro, del que también fueron parte Martín Berardi (Ternium Argentina), Jefferson de Paula (ArcelorMittal) y Marcos Faraco Wahrhaftig (Gerdau), siendo moderado por Carlos Vaccaro (Cámara Argentina del Acero). Martínez Álvarez señaló que a pesar de las dificultades sanitarias, económicas y sociales desatadas por la pandemia, también "se abrieron oportunidades interesantes para nuestro continente a partir de la reorganización de las cadenas de abastecimiento globales y la posibilidad de integrarse de forma competitiva a los mercado de América del Norte y Europa". Para lograrlo, el ejecutivo subrayó "la necesidad fortalecer la institucionalidad de los países para brindar previsibilidad, reglas de juego claras y aprovechar este potencial en toda su magnitud". Uno de los desafíos que abordó el Steel Executive Forum fue la descarbonización de las sociedades y cómo la demanda cada vez más importante de energía eléctrica tendrá que adaptarse al nuevo mix de renovables y energías más limpias que las tradicionales, con el gas desplazando al carbón. "Está Vaca Muerta, pero también el off shore de Brasil, la experiencia en México y proyectos de envergadura en Colombia y Ecuador. El gas como energía de transición es el gran recurso para Latinoamérica. En Estados Unidos, el shale gas permitió por primera vez una reducción en el incremento de emisiones de CO2 y, a la vez, la creación de 2.5 millones de puestos de trabajo. Imaginemos un 10-20% de ese desarrollo en Vaca Muerta: hablamos de casi 500 mil empleos de absoluta calidad y muy buena remuneración, junto a la movilización de toda la cadena de valor asociada", explicó Martínez Álvarez. Y añadió: "Hay dos modelos a seguir. Uno ofrece poco valor agregado a la producción y no contribuye a desarrollar las comunidades circundantes. El otro, que siguieron países como Noruega y Brasil, dejó tras la actividad petrolera un gran acervo tecnológico e industrial que redunda en más industria, desarrollo y procesos sofisticados. Siempre con el mandato de seguir mejorando el footprint medioambiental, como lo está haciendo Tenaris poniéndose la meta de reducir en un 30 por ciento sus emisiones de CO2 para el año 2030. Tenemos el objetivo de avanzar sobre una fabricación cada vez más limpia de acero y optimizar la reciclabilidad de nuestros productos". Por otro lado, el presidente de Tenaris para Cono Sur se refirió a la incorporación de nuevos talentos al sector, un desafío "que no es propio de la industria siderúrgica sino común a todas las grandes compañías en la era de los grandes cambios tecnológicos y la emergencia de nuevas formas de trabajo". "Nuestra industria tiene que seguir manteniéndose atractiva y apasionante, abriéndose a la transformación digital, la innovación y compartiendo su impacto positivo en las comunidades donde opera, factores que movilizan mucho a los y las jóvenes. Otros sectores, como el e-commerce, tienen la ventaja de que son sus propios clientes y consumidores los que les impone seguir estas tendencias. Por eso como líderes, debemos fomentar activamente el cambio en nuestras organizaciones", manifestó Martínez Álvarez.

El presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, fue uno de los integrantes del Steel Executive Forum que cerró la Conferencia del Acero del IAS, desarrollado de manera virtual.

“La posibilidad de desarrollar el gas es la gran oportunidad que tiene el sector siderúrgico en Latinoamérica”, dijo @_javierma en el Foro Ejecutivo del acero del @InsArSiderurgia. Además, contó el trabajo que viene realizando #Tenaris para consolidar su rol clave en Vaca Muerta. pic.twitter.com/qm1h0IKpkL — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) December 2, 2021