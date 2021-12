Tecpetrol pagará U$S 2 millones por un parque eólico

La petrolera del Grupo Techint informó el precio de las acciones de la sociedad que controla el proyecto Buena Ventura, que está en etapa inicial de desarrollo.

Luego de informar la adquisición de un parque eólico en desarrollo, Tecpetrol, el brazo energético del Grupo Techint, develó cuánto le pagará a la alemana ABO Wind por el proyecto Buena Ventura, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires: u$s 1,89 millones, de los cuales ya desembolsó u$s 524.500 y los más de u$s 1,36 millones restantes se cancelarán a futuro, en función del cumplimiento "de determinados hitos", indicó, en una nota de respuesta a requerimientos que le hizo Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), la entidad rectora del mercado bursátil.

En la misma misiva, Tecpetrol aclaró que la sociedad adquirida, Parque Eólico Buena Ventura (PEBV), cuyas acciones la petrolera compró en un 100%, "se encuentra en la etapa inicial de desarrollo del proyecto ´Parque Eólico de la Buena Ventura´, de hasta 105 megawatts (MW), ubicado en el partido de Gonzáles Chaves, provincia de Buenos Aires", precisó El Cronista Comercial.