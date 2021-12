P U B L I C



CÓNCLAVE NORTEÑO Los gobernadores del Norte Grande se reunieron en Santiago del Estero con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo regional estratégico y corregir asimetrías estructurales. Se trató de la séptima Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande Argentino, que se llevó a cabo en el Centro Cultural del Bicentenario y tuvo como anfitrión al mandatario santiagueño, Gerardo Zamora. Allí se dieron cita el vicegobernador local, Carlos Silva Neder; y el jefe de Gabinete provincial, Elías Suárez, quienes recibieron junto a Zamora a los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Catamarca, Raúl Jalil; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Chaco, Jorge Capitanich; de Jujuy, Gerardo Morales; y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; así como también el vice de Salta, Antonio Marocco. En ese marco, los representantes de las provincias del NEA y NOA debatieron sobre infraestructura y logística integrada, redes viales, conectividad, tarifas diferenciadas, temas que forman parte de la agenda en común que impulsan los mandatarios.



EN LA CGT Los dirigentes de la CGT recibieron al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva y el ex mandatario de Uruguay José "Pepe" Mujica, tras no haber movilizado este viernes a la plaza de Mayo, donde los referentes de la región acompañaron al Gobierno en el festival por los 38 años del regreso de la democracia. Mujica y Lula cerraron su paso por la Argentina con la visita a la sede de la central obrera en la calle Azopardo, donde hicieron un llamado a la unidad regional, al ritmo de la marcha peronista. "Es necesario apoyar al compañero Alberto Fernández. Tiene que haber un acuerdo y el FMI sabe que el pueblo argentino paga y que hay que dejarle la oportunidad de trabajar, con un acuerdo de largo plazo", resaltó el brasileño. NUEVO OFRECIMIENTO El Gobierno reiteró al Reino Unido su propuesta para establecer dos vuelos humanitarios con línea de bandera para conectar a las Islas Malvinas con el territorio continental argentino o, en su defecto, con Chile. La Cancillería había realizado el ofrecimiento a Londres días atrás, pero al no obtener respuesta, reiteró el planteo y lo reformuló. "Habiendo tomado conocimiento de que la mayor parte de los residentes de las Islas Malvinas que necesitan contar con un servicio aéreo al continente son de origen chileno, el gobierno argentino ofreció que, en su viaje de regreso al continente, los vuelos puedan dirigirse directamente al aeropuerto de Punta Arenas o algún otro aeropuerto alternativo en Chile. Esta propuesta toma en cuenta que en la actualidad existen restricciones en los pasos fronterizos con Chile", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. SERVICIO REANUDADO El servicio de transporte internacional terrestre entre la Argentina y Uruguay quedó restablecido desde las 00 hs del, según informó el Ministerio de Transporte. Los pasos fronterizos habilitados son Concordia - Salto; Gualeguaychú - Fray Bentos, y Colon - Paysandú. El titular de la cartera, Alexis Guerrera, afirmó que "esta medida es sumamente importante para potenciar el turismo que representa una herramienta esencial para reactivar la economía". Guerrera anticipó que en los próximos días se firmarán convenios bilaterales en el mismo sentido con Chile, Brasil y Perú. Cabe recordar que con Paraguay ya se habían reanudado. Los servicios se realizarán "exclusivamente por los corredores seguros habilitados, respetando los requisitos sanitarios correspondientes, cuyo control de cumplimiento estará a cargo de los operadores de medios de transporte terrestre de pasajeros internacional que deberán, sin excepción, realizarlo previo al inicio del viaje", de acuerdo al acta firmada.