Efemérides del día de la fecha, 12 de Diciembre

DÍA INTERNACIONAL DE LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 72/138 en el año 2017, en este día se concientiza y se remarca la importancia de contar con una cobertura sanitaria universal y sistemas de salud autosuficientes y sólidos, a la vez que se insta a los Estados a incrementar la inversión en salud. El tema de este año es "No nos olvidemos de la salud de nadie: Invirtamos en sistemas sanitarios para todos" y tiene el propósito de promover la mejora de los sistemas sanitarios y exigir que se cumplan los compromisos adquiridos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) aproximadamente la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud básicos; a su vez, alrededor de 100 millones de personas se encuentran en la pobreza extrema por tener que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo. Sobre esta jornada, António Guterres, Secretario General de la ONU, expresó: "En este ´Día de la Cobertura Sanitaria Universal´, sumémonos al compromiso de acabar con la pandemia de COVID-19 y construir un futuro más saludable y seguro para todos invirtiendo en sistemas de salud que no dejen a nadie atrás".



FALLECE LIBERTAD LAMARQUE Libertad Lamarque nació el 24 de noviembre del año 1908 en Rosario, Santa Fe. Comenzó a actuar a los 7 años en obras teatrales del ámbito sindical en el que se desenvolvía su padre. A los 16 años debutó en el Teatro El Nacional, en la obra "El dueño del pueblo" de Julio Sánchez Gardel, como extra y corista; al poco tiempo, fue aclamada por el público al cantar el tango "Mocosita" en la obra "La Porota". Su interpretación de los tangos "Tatuaje", "Pato", "La Cumparsita" y "Langosta" le permitieron debutar en Radio Prieto y grabar para el sello RCA Víctor "Chilenito" y "Gaucho sol". Más adelante, en el año 1929, protagonizó la obra "El conventillo de la Paloma" de Alberto Vacarezza dando vida a la muchacha "Doce pesos", uno de los personajes más significativos de su carrera. Al año siguiente debutó en la gran pantalla con un papel en la película muda "Adiós, Argentina". En el año 1932 fue nombrada "La reina del tango" en un concurso organizado por el Teatro Colón: "El público me ha estirado la vida. Se lo agradezco y solo le pido que me aprisione y no me suelte". Entre sus películas más destacadas se encuentran "Ayúdame a vivir" (1936), "Besos brujos" (1938), "Madreselva" (1938) y "Puerta cerrada" (1939). Falleció en el año 2000 en Ciudad de México, México.



SE LANZA "HAPPY" Un día como hoy en el año 2014, "Marina and the Diamonds" lanzaba el sencillo "Happy". Perteneciente al álbum "Froot" (2015) y compuesto por la cantante galesa junto a David Kosten, la canción es acerca la soledad y la felicidad: "´Happy´ es muy visceral. Es una especie de canción dolorosa, casi vergonzosamente verdadera".