Julio N. Carreras

¿Los árboles tienen abuelos? Recorriendo un país que tiene parte de sus costas fronterizas bañadas por una de las consideradas "siete Maravillas del Mundo", las Cataratas del Iguazú, nos encontramos que hay muchas cosas que son únicas con respecto a la esplendorosa naturaleza, la cual hoy queremos exponer a vuestro juicio. Probablemente muchos de nuestros coterráneos la conocen, pues es punto de turismo en una de las provincias cuyanas, San Luis, pero la idea de esta columna es que vuele por las supercarreteras de la información, y compartirla con el resto de nuestro planeta turístico. Es otra excelencia de la Suprema (naturaleza) que continuamente atacamos, diríamos un simple árbol, designado científicamente "Prosopis Chilensis Alba", conocido como Algarrobo Blanco. En muchos países del mundo, hay distintas especies arbóreas, que son consideradas históricas, una de las que recuerdo en este momento, que aún existe como añoso y ahora viene a mi mente, es el "olivo" más viejo que aún se mantiene en pie en el Monte de los Olivos, en Palestina, que fue mudo testigo de las oraciones de Cristo y de su arresto, sucesos cristianos descriptos en la Biblia sobre la primera venida a la Tierra. La referencia e invitación de hoy es hacerles conocer la historia también de un añoso árbol que se encuentra en Argentina, provincia de San Luis, orgullo de los merlinos (Habitantes de Merlo), que conocí hace ya casi 10 años, momento en que se decía tenía unos 600 años y hoy, con la moderna tecnología, tomo conocimiento que, del estudio efectuado por un equipo de expertos japoneses que vino especialmente, sin llegar aún a la prueba del carbono, por lo cual no se dio la edad exacta, se pudo determinar que tiene a la fecha alrededor de 1200 años. Es llamado por los lugareños "algarrobo abuelo", y está en tierras sagradas, según la leyenda, y consideración de los aborígenes, estando rodeado de conanas (morteros de piedra poco profundos) de diferentes tamaños cuya indicación se cree que determinaban la posición planetaria (estaciones), por ser el paraje zona de cultivos poco probables sin un calendario en la antigüedad. Lo folklórico indica que cuando hace aproximadamente 280 años se asienta en la zona la familia Agüero se constituyó en "El Árbol Familiar" una especie de culto panteísta del antiguo Cuyo, en El Árbol que no solo da sombra sino también en el cantan pájaros y se cuentan historias, leyendas y referencias de los lugareños, que lo consideran un lugar para múltiples ceremonias; aquí llegaron…aquí nacieron…de aquí partieron…acá volvieron…fue templo, corral, posta, patio de baile en las fiestas familiares, plaza de armas para las tropas del Chacho Peñaloza. Lugar de meditación y promesas de amor. En la actualidad es considerado un centro de encuentro de gran energía para quienes buscan ciertos conocimientos. Su gloria actual no se debe solo a su tamaño y antigüedad, sino a la obra del máximo poeta puntano Antonio Esteban Agüero por su "Cantata del Abuelo Algarrobo" y el aporte de la cultura argentina de los Agüero. Si pasa por Piedra Blanca, Villa de Merlo - San Luis - Argentina; o simplemente le interesaría respirar el aire y gozar bajo la sombra que usaron quienes vivieron por esos lares hace más de 12 siglos, aborígenes, antecesores que forjaron nuestra historia y que ocuparon realmente esas tierras, dese una vuelta alrededor del "Algarrobo Abuelo" y conviva imaginariamente con todo lo que representa. Fuente: www.algarroboabuelo.com; Reseña Cultural: El Algarrobo de los Agüero. Ubicación: -32.56734020642686, -62.31189171185302