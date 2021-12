Se realizará una Rolleada Navideña

El evento organizado por Patín Urbano Campana se llevará a cabo el viernes 17 de diciembre, a las 19.00 horas, en la Plaza Eduardo Costa. Aquellos que lleven un alimento no perecedero participarán de un sorteo. El próximo viernes 17 de diciembre, a las 19.00 horas, se llevará a cabo en la Plaza Eduardo Costa una Rolleada Navideña. El evento organizado por Patín Urbano Campana, a beneficio de Titanes del Sanjón, invita a los vecinos a acercarse con sus rollers, patines, bicicletas, monopatines y skates a disfrutar un buen momento sobre ruedas que será musicalizado por un DJ. Por ello, se hace hincapié en que los menores concurran acompañados por un mayor de edad que se responsabilice de su seguridad y que tengan consigo todos los elementos de protección personal. Además, aquellos que lleven un alimento no perecedero participarán de un sorteo, que estará a cargo de Miye Motostar, y cuyos premios consisten en indumentaria. Los alimentos no perecederos serán destinados a los comedores sociales gestionados por Titanes del Sanjón.