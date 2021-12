Nahuel Sánchez Bredle

Se acerca el gran día y mi corazón se prepara //

para el reencuentro, el tiempo pasó y Dios confirmó //

cada día la predestinación. Te amo y soy tuyo //

con mi mayor convicción, con toda la fuerza //

de mi corazón que es tuyo, cada pensamiento Mio es tuyo... Seguiré siendo fiel a mi promesa y no la //

olvidaré aunque vengan los problemas, no necesito //

tocar tu cuerpo para sentirte, habitas en mi //

mente, en mi alma y en mi espíritu, lo que //

viene de Dios permanece para siempre... Soy feliz cuando escucho tu voz, siento paz y //

amor incondicional, gracias mi vida por estos //

años de preparación, de lealtad y de amor. //

Nuestro anhelo es ponernos a cuenta con Dios, //

casarnos y redimir el tiempo, disfrutando de //

nuestro eterno amor... Ante Dios prometí amarte hasta el final y fue //

lo más bello que sentí, mis labios confesaron //

un mar de amor, soy un privilegiado al //

contemplar tu existencia, me das fuerzas para //

Seguir, mi bella Ailín, mi ángel, mi primer amor...