"Rico, fácil y sin gluten": Inés Carbone presentó su primer libro

P U B L I C



Comparte sus mejores recetas descubiertas y heredadas, reformuladas con su toque creativo. "Todo se puede, todo es rico, sólo hace falta un poquito de tiempo para mimarnos. Si se sigue el paso a paso de cada receta, el resultado será maravilloso". En el día de su cumpleaños (8 de diciembre), Inés Carbone decidió presentar a la comunidad su primer libro titulado "Rico, fácil y sin gluten". La Librería Byblos fue el lugar elegido donde en una charla distendida con Virginia Serrano, la dueña del lugar, contó algunos detalles de su publicación. En simultáneo realizó un vivo con sus seguidores de Instagram. "Cocino desde siempre, es una pasión en mi vida. Amaba ver a mi abuela cocinar y hacer su helado de vainilla, su torta quimbo, pastas y demás. Siento que cocinar es un mimo al alma. Cuando estoy entre harinas, chocolates y manteca, mi felicidad es enorme", cuenta orgullosa en su reseña. El libro surgió gracias a su amiga Delfina, a quien conoce desde que nació y un día la llamó y le dijo: "tenés demasiado material, tenés que sacar un libro". Hoy su sueño se hizo realidad. Inés es pastelera profesional recibida en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG). Continuamente realiza cursos y seminarios para perfeccionarse. Hace más de seis años le diagnosticaron intolerancia al gluten y asegura que hasta ese momento no tenía idea de qué era el TACC (Sin Trigo, Avena, Cebada y Centeno). Además de todas las recetas sin gluten, en su libro también hay recetas sin lácteos, ya que hace tres años le diagnosticaron alergia a la proteína de la leche, al café, a la avena, el centeno, al trigo, etc. Entre risas, asegura "me pasé toda la pandemia encerrada, cocinando y empecé a inventar también". Descubrió una faceta nueva en su vida que es la de enseñar. "Me di cuenta que hay información en Internet pero no todo el mundo tiene acceso allí o a realizar algún curso y fue así que a través de Instagram y Youtube se me ocurrió enseñar virtualmente". En el libro encontrarán recetas que ha inventado, recetas que ha aprendido en cada uno de los cursos y seminarios que hizo. Es un libro de recetas sin gluten y algunas sin lácteos, recetas descubiertas y heredadas, reformuladas con su toque creativo. También hay tips para lograr preparaciones ricas, fáciles y así disfrutar de un excelente producto. El arte, diseño y coordinación general estuvo a cargo de Delfina Barriola, las fotografías de tapa y del interior son de Franco Cammarota y la corrección de texto y reseña está hecha por Julieta Garrido. "El libro está dirigido a todo aquel que tenga que comer diferente o no, pero también para las personas que quieran poner un negocio. Apunto a que la gente pueda comer rico y prepare a sus seres queridos dichas recetas pero que también sea como una salida laboral o ayuda a un emprendedor. Las recetas que presento son de ingredientes que a mí me gustan, que quería encontrar en todos lados y no lo lograba como por ejemplo: cremona, medialunas, grisines". En relación a la compra de los elementos requeridos en las recetas, nuestra ciudad ofrece muchos lugares donde encontrarlos y aún así también la comida ya hecha. Inés resalta que a algunos restaurantes y confiterías locales, les falta variedad en los platos para casos puntuales de personas que son alérgicas al gluten. "Siempre digo que lo lindo sería poder ir a todos los lugares". También hace referencia a los precios altos de los productos y aconseja "a mí me gusta que la gente sepa cocinar casero". Carbone agradeció el apoyo de su familia y amigas como así también de sus seguidores de las redes sociales. "Los sueños se pueden cumplir, solo hay que trabajar para lograrlos, siempre con mente positiva, mirando al frente, y disfrutando cada paso, cada revés que podamos encontrar, ya que nadie dijo que sea fácil". Al finalizar el público presente pudo degustar de sus delicias: profiteroles, grisines, minis rogelitos, brownie. EXQUISITESES!!!!! El libro se puede adquirir en la Librería Byblos en nuestra ciudad y también está disponible en Mercado Shops (https://inescarbone.mercadoshops.com.ar/) "Es una alegría enorme poder darles un poquito de todo lo que fui aprendiendo estos años. Me di cuenta que es mucha la gente que tiene que comer diferente, sin gluten, sin lácteos y que no es tan fácil encontrar lo que uno quiere. Todo se puede, todo es rico, sólo hace falta un poquito de tiempo para mimarnos. Si se sigue el paso a paso de cada receta, el resultado será maravilloso", concluye. INÉS EN LA COCINA "Vivo cocinando todo el día, debe ser la única casa que la familia le pide a la madre que no cocine más". "Soy una mujer normal que le encanta estar haciendo cosas, pasa el tiempo y siempre quiero hacer más. Quiero mostrarle a mis hijos que no importa la edad que tengas siempre podes hacer algo". "La cocina te tiene que gustar, es un mimo al alma. Me gusta cocinar y que la gente pueda comer rico. Cuando querés uno busca el espacio, hay que saber organizarse". REDES SOCIALES Instagram: @inescarbonecocina YouTube: Ines Carbone Cocina

Familiares y amigos acompañaron a Inés en la presentación del libro





Charla distendida con Virginia Serrano, la dueña de Librería Byblos .





Inés junto a Delfina Barriola y Julieta Garrido





Inés junto a su familia.





La familia del local New Gluten Free acompaño la presentación del libro .